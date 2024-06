Busca Gurrola seguir con buena racha ante Ojinaga y Chihuahua

Ciudad Juárez- Con los Soles de Ojinaga y los Dorados de Chihuahua a la vuelta de la esquina, el recién despertado a la ofensiva Yahir Gurrola buscará seguir con la buena racha en el plato durante el próximo fin de semana.

Esto después de que el jardinero de la novena fronteriza levantara un promedio de bateo de apenas .100 hasta el .286 en las últimas dos series de la campaña, pegando de cuadrangular en dos fines de semana consecutivos.

"Creo que volví a confiar en mi trabajo de cada semana, en todo: en el bateo y en el fildeo. Yo sentía que las cosas eventualmente iban a salir por que ya venía haciendo buenos contactos y sacando bases por bola. Así es el beisbol, es cosa de seguir y a veces no hay que cambiar mucho. No se cuanto ande bateando, pero por mi está bien, me quedó feliz con que mis hits le ayuden al equipo a ganar", expresó Gurrola.