Búhos rifan y controlan tras tres semanas en el Regional de Juárez

Ciudad Juárez- Tras tres semanas de actividad, al beisbol regional de la fronteriza Ciudad Juárez le queda solamente un equipo invicto: los Búhos que rifan y controlan desde la parte más alta de los standings.

La novena diurna se trepó hasta la primera posición del campeonato después hacer un fin de semana inmaculado con dos victorias para poner su marca en cinco victorias sin un solo descalabro. El primero de los triunfos llegó el día viernes tras pasarle por encimo 11 carreras por 6 a La Central Bakery. La otra rayita en la columna de la izquierda fue ya para cerrar el domingo con un 7-8 a su favor ante los Buitres, acabando de tumbar a los otros emplumados.

Los que no contaron con la misma de las suertes fueron las Liebres del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez que salieron de la jornada con dos metidas de pata para quedar con marca de dos victorias por cuatro derrotas, penúltimos en la tabla. El primer revés se lo puso la Tribu que les ganó 6-3 y el segundo lo propinó la UACJ 9-7.

Por su parte, los Indios hicieron la de Lázaro. Se levantaron y anduvieron después de un par de semanas flojas como calzón viejo. Además de aprovecharse de las Liebres, también le pegaron a los ex líderes Buitres en un cerrado 2-1. Los dos triunfos los dejan terceros en la carrera de la temporada regular con un muy mejorado registro de tres victorias y dos derrotas.

No levantan....

En el sótano de las posiciones están los Orioles que nada más no levantan bajo el comando de Martín Viezca. La novena naranja todavía no conoce la victoria y fue agarrada a palos todo el fin de semana. Cayó 6-1 ante Cielito Lindo en sábado y no jugó más por el calendario se apiadó de ellos asignándoles un solo partido. 0-5 la marca de los apedreados pájaros.