Brunetta ya es nuevo jugador de Tigres

Luego de semanas de haberse ventilado la contratación de Juan Brunetta con los Tigres de la UANL, este miércoles la directiva de los felinos hizo el anuncio oficial de la llegada del mediocampista argentino, uno de los futbolistas más valiosos en el pasado Apertura 2023 de la Liga MX, dejando números sobresalientes con los Guerreros del Santos Laguna.

Casi de manera simultánea, las directivas de Santos y Tigres confirmaron la transacción de Brunetta a los felinos, la cual, de manera extraoficial, superó los 10 millones de dólares, aunque esta suma será amortiguada con los pases de algunos futbolistas del equipo regio (Fulgencio y Caicedo).

El líder en asistencias de la Liga MX llega a Nuevo León para realizar exámenes médicos y finalizar su contratación con La U. ¡Bienvenido a Club Tigres, Juan Brunetta! anunció Tigres con un video.

“El Pianista” arribó a territorio lagunero en el Torneo Apertura 2022; con los Guerreros disputó un total de 54 partidos de Liga MX en los que anotó 19 goles, destacando la productividad que tuvo en el Apertura 2023.

Brunetta se despidió de Santos Laguna, club donde encontró la regularidad que anhelaba en su carrera.

“Me representó mucho (etapa con Santos), porque me brindó una regularidad que no había tenido en mi carrera, una estabilidad emocional muy importante… Hoy me toca irme por el pago de la cláusula de rescisión y afrontar un nuevo reto. Agradecerle a la afición que siempre estuvo con nosotros en los buenos momentos y en los que más la necesitamos. Desearle lo mejor al Club de acá en adelante, la verdad que se lo merece”, compartió el mediocampista.

“Santos es una institución muy completa, que más allá del futbol se dedica a otro tema muy lindo (responsabilidad social), se va a extrañar al Club. Agradecerle porque desde el primer día me trató como en casa, se deja una familia, se dejan amigos.”

Finalmente, Juan platicó: “Es un poco triste, pero a la vez contento porque doy un paso importante en mi carrera, así que agradecerle a la afición por todo su apoyo en los buenos y malos momentos”.