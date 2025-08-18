Browns: Cleveland abrirá temporada con Joe Flacco como quarterback titular

Berea, Ohio.- Después de cuatro semanas, Joe Flacco emergió como el ganador de la competencia entre cuatro por la posición de quarterback de los Browns de Cleveland.

Los Browns anunciaron el lunes que Flacco será el titular cuando los Browns reciban al rival de Cincinnati, rival directo en la División Norte de la Conferencia Norte, en el partido inaugural del 7 de septiembre.

El entrenador en jefe Kevin Stefanski indicó durante la semana pasada que la decisión estaba por llegar. Los Browns quedaron libres el domingo después de su victoria por 22-13 sobre los Eagles de Filadelfia, pero tuvieron una reunión de equipo el lunes.

Flacco, veterano de 40 años, superó a Kenny Pickett y a los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Deshaun Watson está en la plantilla, pero se espera que se pierda la temporada debido a lesiones.

“Creo que es difícil cuando solo tienes un par de repeticiones aquí y allá porque intentas tanto ser perfecto, y luego usualmente terminas perjudicándote un poco. Pero las últimas semanas, honestamente, han sido bastante buenas para mí”, Flacco comentó la semana pasada sobre la competencia después de una práctica contra los Eagles.

“Tengo que obtener más repeticiones y sentirme cómodo y sentir que estoy haciendo las cosas a un nivel bastante alto. Así que, no puedo quejarme", agregó.

Además de tener 191 partidos como titular en la temporada regular y encarar su 18va temporada, Flacco fue el único mariscal de campo que no se perdió tiempo durante el campamento de entrenamiento debido a una lesión.

Esta es la segunda etapa de Flacco con los Browns. Ganó el premio al Regreso del Año de la NFL de la AP en 2023 con foja de 4-1 como titular y promediar más de 300 yardas por pase por juego mientras Cleveland llegaba a los playoffs por apenas la tercera vez desde su regreso en 1999.

Flacco no ha jugado en los partidos de pretemporada, pero ha visto la mayoría de las jugadas del primer equipo a lo largo del campamento, además de obtener mucho trabajo en prácticas conjuntas contra Carolina y Filadelfia.

Flacco tendrá acción el sábado contra los Rams de Los Ángeles, ya que Stefanski dijo que el final de la pretemporada servirá como un ensayo general para los titulares.

Pickett fue considerado la principal competencia de Flacco, pero ha estado lidiando con una lesión del isquiotibial. Pickett, tomado en la primera ronda de 2022 con Pittsburgh, entra a su cuarta temporada después de ser adquirido en un canje con Filadelfia.

A Pickett se le considera más apto para hacer jugadas en movimiento, pero no ha participado completamente en una práctica desde el 26 de julio.

Gabriel, quien se perdió el partido inaugural de pretemporada en Carolina el 8 de agosto debido a una distensión en el tendón de la corva, jugó la primera mitad contra los Eagles. En cinco series, completó 13 de 18 pases para 143 yardas.

Sanders se perdió el segundo día de prácticas conjuntas contra los Eagles y no jugó en el partido después de sufrir una lesión en el oblicuo el miércoles pasado. Sanders fue titular contra Carolina y completó 14 de 23 pases para 138 yardas y dos pases de TD.

Stefanski se mostró optimista de que Pickett o Sanders podrían posiblemente regresar a la práctica en algún momento de esta semana.