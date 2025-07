Brook Lopez se une a un equipo de los Clippers muy diferente al que veía de niño

Las Vegas.- Brook López creció en el sur de California. Recuerda los días en que los Clippers de Los Ángeles eran terribles.

Esos años quedaron atrás hace mucho tiempo, y López apuesta a que incluso mejores años están por venir.

López discutió su decisión de unirse a los Clippers con un contrato de dos años por casi 18 millones el lunes en la NBA Summer League en Las Vegas, elogiando lo lejos que ha llegado la franquicia que alguna vez estuvo en apuros. Los Clippers han registrado 14 temporadas consecutivas ganadoras, la racha activa más larga en la NBA.

"Es una locura verlo, pero es genial", dijo López a los periodistas. "Ver el ascenso, el ascenso, soy un chico de California. Crecí en el valle en North Hollywood. Obviamente, las cosas eran muy diferentes en ese entonces. Y ver a dónde han llegado los Clippers ahora, es simplemente asombroso. Es hermoso. Me alegra ser parte de esto. Y, con suerte, puedo ayudar a llevarlos aún más arriba".

López nació en 1988 y durante los primeros 25 años de su vida, los Clippers tuvieron el peor récord general de la NBA. En los 12 años desde entonces, tienen la segunda mejor marca de la liga, solo detrás de Golden State. Juegan en un palacio de una nueva arena, el Intuit Dome, tienen estrellas como James Harden y Kawhi Leonard, tienen un entrenador ganador de títulos en Tyronn Lue y tienen uno de los propietarios más comprometidos y que más gasta en la liga, Steve Ballmer.

Si todo eso no fuera suficiente, la oficina principal de los Clippers ahora está dirigida por Lawrence Frank, quien fue el primer entrenador de la NBA de López con los entonces Nets de Nueva Jersey.

"Definitivamente un momento de círculo completo", dijo López.

López regresa al área de Los Ángeles —jugó para los Lakers en 2017-18— después de pasar siete temporadas con Milwaukee y ayudar a los Bucks a ganar un título. Promedió 13 puntos y 2.1 bloqueos por juego en esas siete temporadas con los Bucks, y el jugador de 37 años ha promediado 15,9 puntos en 17 temporadas de la NBA.

Ha sido titular prácticamente toda su carrera, aunque puede ver un rol diferente con los Clippers, ya un equipo defensivo sólido que cuenta con el candidato a jugador defensivo del año y compañero Ivica Zubac, de 2,13 metros, como pívot titular.

"Creo que nos complementamos extremadamente bien", dijo López. "Obviamente, seremos muy grandes. Creo que seremos geniales defensivamente, simplemente dominando la pintura, sellando la pintura. Y luego, ofensivamente, nos complementamos allí también. Abrir el campo para él, darle todo el espacio en la pintura para que se vuelva loco".

Hay algunas ventajas: está regresando a casa, y el conocido entusiasta de Disney jugará sus partidos en casa a unos 30 minutos en coche de Disneyland. Pero la mayor ventaja, piensa López, es unirse a un equipo que él cree que es lo suficientemente bueno para competir por un título.

"El dinero es bueno, pero no se trata de eso para mí", dijo López. "Me encanta jugar, me encanta el baloncesto, me ha encantado desde que era un niño pequeño. Vi a mis hermanos mayores jugar. Siempre he estado rodeado de eso y me encanta ganar igual. Solo quiero seguir ganando. Tuve un gran gusto por eso en Milwaukee y estos chicos están totalmente en eso aquí y yo también lo estoy. Así que, es un ajuste perfecto".