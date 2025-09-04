Broncos: Denver extiende contrato de Nick Bonitto por 4 años

Denver, Colorado.- El linebacker Nik Bonitto acordó los términos de una extensión de contrato por cuatro años con los Denver Broncos, valorada en hasta 120 millones de dólares.

La agencia de Bonitto anunció el jueves el acuerdo, que incluye 70 millones garantizados.

Con un salario anual de 26,5 millones, la extensión de Bonitto se ubica en el décimo lugar entre los cazamariscales, en valor promedio anual.

En su primera temporada como titular a tiempo completo el año pasado, Bonitto acumuló 13 capturas y media y 48 tacleadas, ayudando a los Broncos a poner fin a una sequía de ocho años sin playoffs.

Bonitto es la tercera estrella de los Broncos en firmar una extensión este verano, uniéndose al liniero defensivo All-Pro Zach Allen y al receptor número uno Courtland Sutton.

La extensión de cuatro años de Allen, por 102 millones de dólares, incluyó casi 70 millones garantizados y lo convirtió en uno de los linieros defensivos interiores mejor pagados de la NFL en salario promedio anual.

El acuerdo de cuatro años de Sutton, por 92 millones, cuenta con 41 millones en dinero garantizado.

Los Broncos inician su temporada el domingo en casa contra Tennessee.