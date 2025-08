Bravos trapea el piso con Charlotte en debut de Leagues Cup

Charlotte.- Los Bravos de Ciudad Juárez arrancaron su paso por la Leagues Cup goleando al Charlotte FC en su casa por marcador de 1-4 y a domicilio.

El “otro” Juárez….El de la Leagues Cup.

Era húmedo el clima en Carolina del Norte. Se posaba una nube gigantesca sobre el Bank of America Stadium. No jugaban las Panteras y nadie reclamaba yardas. Era la Leagues Cup y en el terreno estaba plantado un equipo fronterizo. Así arrancaban las hostilidades entre el Charlotte FC y los Bravos de Ciudad Juárez.

El primero que probaba al arco era Alejandro Mayorga convertido en delantero. Era el minuto dos, la pata era de palo y el tiro iba a las manos del cancerbero Kristijan Kahlina.

La lata se abrió temprano y el abrelatas era Madson de Souza. Toso lo anterior con un centro tendido del Puma Rodríguez. Salvó la bola, reculó, cruzó el esférico y se la dejó de quasi-palomita al brasileño para que la mandara guardar. 0-1 favor Juárez al minuto seis.

Al cuarto de hora todos los de verde ya estaba abocados al ataque. El único muchacho suelto de la Queen City era Wilfred Zaha con su casaca número 10. Se intentaba escapar pero lo bajaban a patadas.

Fue el propio Zaha el que empezaba el desastre al minuto 17. Se escapaba y abría la cancha para que después pusieran una bola a la olla. Se barrían tres defensas e Idan Toklomati. Nadie supo quién la metió, no obstante, el esférico cruzó la raya de fondo. 1-1 el electrónico. Movidito el asunto.

Tan movido que Madson se firmó su doblete tres minutos después. Recepcionó balón desde arriba, dejaba parado como estaca a Marshall-Rutty. Desbordaba y pegaba a primer palo, el poste no detuvo el tanto. Un golazo al minuto 20 para el 1-2.

Seguíamos en las mismas para la marca de la media hora. Ricardinho soltaba un fierrazo a las manos del portero croata. El coach Dean Smith aplaudía cual foca desde su banquillo.

Otra vez se internaba el marfileño Zaha y para sorpresa de muchos Moisés Mosquera le aguantaba dos balonazos directos el pecho.

Los ánimos se calmaban al minuto 40, ya con un pie en el vestidor. Azules y verdes quitaban el pie tantito (Nomás tantito) del acelerador. Charlotte tiraba un balón largo que recorría toda el área, esa fue la última acción ofensiva de la localía.

No era lo último de Juárez. Faltaba un córner cobrado por Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos), saltaba Mosquera con toda la frente, solo, solito…Para marcar el 1-3. Sí, gol de Mosquera, créalo usted.

Así nos íbamos al descanso. Con el asunto controlado con un Juárez que pitaba para armar una goleada pornográfica: 1-3 el luminoso.

Manual para humillar al rival (Edición Leagues Cup)

Iniciaba el complemento con el cielo igual que los muchachos de la Blue Furia: oscurecidos y amargados por que les cayó la noche.

De buenas a primeras si se notaba que por lo menos hacían el esfuerzo de morder antes, de empezar a marcar cuando el caballo todavía ni siquiera tenía la pelota.

Juárez pasaba de dominante a sumiso. Dejaba la iniciativa y los de casa no aprovechaban. Corregimos, no podían aprovechar….Sin espacio no hay manera de atacar y la defensiva fronteriza era casi militar.

Ya con la hora de partido encima Charlotte encontraba su caminito forzando la falta para obligar a jugar con el balón parado. El gran problema era que no cerraban la pinza y todo quedaba en buenas intenciones de Pep Biel. Cinco centímetros más de altura y marcaba su gol.

Al 63 pasaba algo que pocas veces. Entraba Diego Valoyes a la cancha. Los tres fanáticos de Bravos que brincaban en la grada procedían a ponerse el Jesús en la boca por aquello de la rodilla de cristal. Fallaba una más rápido que temprano y de pasada reclamaba penal, como si jugara todos los días.

Las chances llegaban a cuentagotas para el conjunto de la corona. Pep Biel se volvía a asomar, ahora en un contragolpe. Se quitaba a dos y disparaba, la bola pasaba rozando el arco de Jurado que solamente la veía pasar.

Se nos escurría el cronómetro, los fosforescentes no atacaban, Charlotte seguía fallando. Andrew Privett tuvo con que rematar un tiro de esquina y ponía el tiro desviado. Restaban 15 minutos por jugar, el asunto estaba liquidado.

Para eso del 80 el caballo trabajaba en plan “Vele apagando a la luz” era todo paz y tranquilidad. Esto hasta que al hombre gol Toklomati se le metía el demonio y le propinaba un cabezazo a Rodolfo Pizarro enfrente de la árbitro. Roja directa, no podía ser de otro modo. Los dueños de la casa iban a cerrar el asunto con uno menos.

Agonizaba el compromiso, los comandados de Martín Varini daban bola, la mecían, la paseaban; esperando el silbatazo final.

No había cuarto malo, menos para Óscar Estupiñán que venía regresando. Desde el área grande y con muy poquito espacio, remataba abajo y pegado al poste…1-4 gracias a la calva más brillosa de la frontera.

Se acababa todo al minuto 97. Juárez ganaba, goleaba y gustaba: 1-4 el marcador final.