Bravos 'se enclocha' y empata con Pumas; el Play In está más cerca que nunca

Ciudad de México.- Los Bravos de Ciudad Juárez no pudieron hacerle nada a unos muy endebles Pumas de la UNAM la tarde de este sábado y terminaron sacando un punto al igualar 0-0, sin embargo el punto le sirve mucho porque los tiene prácticamente en el Play-In.

Hacía calor en la Ciudad de México porque no podía ser de otra forma. A la grada del Olímpico Universitario le faltaba gente, como si quisieran castigar a su equipo por aquello de la Concachampions. Así arrancaban las hostilidades entre los Pumas de la UNAM y los Bravos de Ciudad Juárez.

Ya al minuto cinco quedaba claro que lo de Pumas era aguantar. Más que aguantar, mejor dicho, era hacerse bolita y salir en corto sin éxito. Del otro lado de la cancha el Puma Rodríguez ya causaba estragos por la banda de la derecha. Se le complicaba a los fronterizos romper el bulto de los felinos.

La primera de Juárez cayó al 15 con un Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos) que no le atinaba al marco de Alex Padilla.

Ni Piero Quispe, ni Ignacio Pussetto, ni mucho menos Rogelio Funes Mori. Tocaban, tocaban y retocaban, pero no pasaba Pumas del medio sector, de tirar a puerta ya ni hablamos.

Nos quedaban 15 minutos para el descanso y el trámite del menester seguía más embotellado que un tequila decomisado. Juárez no podía con la aglomeración de los del Pedregal y Pumas no se quitaba el dominio de los de El Chamizal.

Llegábamos al 35 cuando aparecía Ángel Zaldívar. Desbordaba, le buscaba, pero no le salía nada. “Dale, dale” les gritaba Martín Varini, no obstante, Juárez nomás no daba para finiquitar sus chances.

La cosa con Pumas era tan mala que de ahí se alcanzó a descolgar Leo Suárez para quedar solo frente a Sebastián Jurado en un contragolpe. Él solito se trabó de piernas y pasó la bola por un costado de la portería.

Estaban apagadas las hostilidades a la hora del entretiempo. 0-0 no se movía el marcador.

Llegó el complemento

No podíamos arrancar el complemento porque a Madson de Souza le pegaba el calor y los contenidos estomacales se le regresaban por donde vinieron.

Apenas sonaba el silbato cuando Pussetto y Dieter Villalpando chocaban para caer al piso sin levantarse. Nada más el susto para el jugador local que se ponía de pie.

Llegábamos rapidito a la hora de compromiso por que no pasaba nada, eran más entretenido esperar en la fila del mandado. Entraba de cambio Memo Martínez y lo primero que hacía era recetarle un puñetazo en la cara a Jurado de manera accidental.

Se nos iba volando la crónica en un encuentro donde nada rendía frutos y donde lo más peligroso por parte de los dos equipos era un cabezazo errado de Óscar Estupiñán. Minuto 70 y los tres puntos ya corrían la contrarreloj.

La chance de oro de Pumas era la de José Caicedo al 75. La tuve de frente, para pegarle con parte interna y para reventar el arco… Pero le pegó con la caja del zapato. Juárez, entre tanto, bajaba de ritmo y les daba confianza a los locales.

Al 80 había que despertar al entarimado porque ya se había dormido. No quedaban… Sobraban 10 minutos de encuentro.

Más allá del soporífero, lo de los fronterizos era preocupante: le dejaban toda la iniciativa al cuadro capitalino. Mismo que dicho sea de paso no sabía ni cómo había aguantado tanto sin recibir cuando menos un gol. Era palpable el sufrimiento de los de las tierras de Juan Gabriel.

Se nos acabaron los cinco minutos que nos regalaron (Porque al árbitro al parecer le gusta hacer sufrir a la gente) y el licenciado en administración de Nogales Sonora Guillermo Pacheco hizo sonar el silbato para poner fin al empate y a la siesta.

El punto resulta muy valioso para los Bravos, ya que están a nada del Play-In con 23 puntos, porque tienen seis de ventaja sobre Chivas y Mazatlán, por lo que de sumar en los juegos que le quedan en casa estarán del otro lado.