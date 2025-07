Tijuana, Baja California.- Los Bravos de Ciudad Juárez rescataron un muy sufrido empate la noche de este viernes ante los Xolos de Tijuana por marcador de 1-1 en la hermana frontera.

Como los huevos

Era fresca la tarde, nublada y con amenaza de lluvia. Amenazan nada más. La grada estaba media vacía, como si a una frontera no le interesara lo que hiciera la otra. Así arrancaban las hostilidades entre los Xoloitzcuintles de Tijuana y los Bravos de Ciudad Juárez.

Fieles a su modo de trabajar, los de la perrera ponían presión temprana con intención de repetir el madruguete del torneo pasado. Conseguían solamente un córner, un córner que tiraban a la basura.

Al cuarto de hora se nos acababa la efímera efervescencia. Juárez tocaba la bola entre Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos), Ramiro Fulgencio y el Puma Rodríguez sin penetrar. Tijuana cedía posesión, más no terreno.

El primer disparo de la noche era cortesía de Denzell García y se iba muy desviado. Tan desviado que CBP ya le pedía identificarse para cruzar hacia San Diego.

La cortesía la devolvía Shamar Nicholson. Recibía en centro y chutaba sin ángulo a las manos de Sebastián Jurado.

Cerca de los primeros 30 minutos de acciones, los comandados de Sebastián Abreú, alias “El Loco”, le agarraban el modo a la cosa. La válvula de escape era Unai Bilbao que pegaba los latigazos con balones filtrados. Hasta ahí nomás…Por qué no remataba nadie. Del otro lado de la cancha Rodolfo Pizarro no aparecía. Juárez complicaba, más no atacaba.

Madson de Souza terminaba apenas la segunda jugada de los caballos a 10 minutos del descanso: la de gajos iba a parar otra vez mucho muy por encima del marco que defendía Antonio Rodríguez. Los de las tierras de Juan Gabriel se “enclochaba” pasando los tres cuarto de cancha.

Se nos iba el primer tiempo y la visita seguía en las mismas. Con pelota, sí, pero más tibia que un huevo a flama baja. De Souza se mandó a hacer el primer disparo al arco, Pepe Toño Rodríguez rechazaba el peligro. De ahí en más, estaba más entretenido escuchar a la banda de Xolos y su repertorio: La Mosca Tsé Tsé y la Sonora Dinamita.

Así nos íbamos a la regadera: 0-0, nada para los perros, nada para los caballos.



Una desgracia y un milagro

Arrancábamos el complemento en total desorden. Todo se trababa en el medio campo hasta que Shamal recibía un balón filtrado para descolgarse. Le marcaban fuera de lugar al jamaicano y de pasado se lo llevaba puesto el trailer de Moisés Mosquera.

Parecía que lo habían invocado al del caribe a eso del minuto 52. Gilberto Mora puso un centro raso como con la mano. Nicholson se metió entre todos y de todos modos no hizo gol. No hizo gol por que el tanto lo metió Jesús Murillo….En su propia puerta. 1-0 favor los canes.

Casi casi a la hora de parido, Juárez enseñaba un faceta que ya le conocíamos: La de querer atacar cuando ya se habían equivocado.

Era preocupante el tema para los de Martín Varini por que los de la hermana procedían a enconcharse, a cerrarse como aduana y a no dejar pasar a nadie. Dependían del balón parado, sin su rematador estrella.

Se jugaba en la cancha de Bravos. Se desesperaban los vestido de negro, a tal grado que Ángel Saldívar terminaba vencido por el impulso y cometía falta. Salía sin pena ni gloria del terreno Rodolfo Pizarro, entraba el nuevo: Homer Martínez.

Jurado hacía su parte, aguantaba lo poco que le llegaba en medio del sufrimiento de Juárez. Agarraba un balazo de primera intención emanado de la pierna derecha de Kevin Castañeda.

Al 80 sucedía un milagro. El Juárez que no podía atacar se encontraba con su única chance. Jairo Torres dejaba un centro bajito que ya se alistaba para embuchacar Pepe Toño. El que cerraba la pinza era Saldívar, llegó barriéndose, anticipado, con equilibro de gimnasta y quitándole el cuero de las manos al cancerbero. El balón estaba en la red y el luminoso leía 1-1. Todo por jugar el cierre del encuentro.

La última sustitución era Diego Valoyes (Sí, Valoyes) no hacía nada, pero pisaba la cancha.

Parecía irse todo por la coladera en el tiempo de compensación. Le pegó Vitinho y la tapó Mayorga, contrarremataron y la tapó Denzell. Seguían tablas con el encuentro agonizando.

Llegábamos al final de la compensación. 9 minutotes en donde nadie se pudo anotar y donde Abreú le hizo honor a su apodo: acabó hecho un energúmeno.

Así se terminaba todo: 1-1 salomónico empate.