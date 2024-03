Bravos no juega como para el último lugar de la tabla: Renato Paiva

Ciudad Juárez- Luego de haberse tenido que conformar con un empate en su visita a la fronteriza Ciudad Juárez, Renato Paiva, director técnico del Toluca, dejó claro que el funcionamiento de los Bravos es mucho mejor al puesto que ocupan en la tabla general.

Lo anterior después de que los de las tierras de Juan Gabriel igualarán las acciones por conducto de un gol de Aitor García y que, de ahí, se dedicaran a interrumpir el juego de los diablos cortando los pases cortos y las intenciones al ataque.

“Juárez es ultimo y eso afecta mucho la opinión de las personas, pero si vamos a ver los resultados de Juárez, aquí empatan todos. Solo Monterrey y el América ganan aquí con facilidad. Afuera Bravos pierde por uno, es un equipo que en realidad juega bien, pero le falta algo para poder sumar más puntos, eso se lo dije a Mauricio (Barbieri), creo que a la clasificación es un tanto injusta. Yo les dije a mis jugadores que, si ellos iban a ver la tabla, que mejor no viajaran, porque Bravos juego mejor que su posición en la tabla, mucho más que para merecer ser último de la tabla”, dijo el brasileño.

En ese mismo tenor, el mandamás del conjunto mexiquense tampoco dudó en puntualizar que sus comandados no hicieron un buen partido y se dejaron arrastrar hacia el estilo de juego del cuadro fosforescente

“No hicimos un buen partido, hicimos lo más difícil que fue empezar ganando y un error nos hacen el gol del empate. De ahí no conseguimos nunca salir a jugar por una presión del adversario. Pateamos muchos balones largos y esa no es nuestra forma de jugar, no es nuestro estilo. Corregimos en la segunda mitad, pero, de ahí el partido se partió en dos”, añadió Paiva.

Habiendo rescatado el punto, y con media jornada por jugar, el equipo mexiquense durmió en el quinto puesto de la tabla general a espera de lo que puedan hacer los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y los Tuzos del Pachuca.

Será el próximo domingo cuando les toque agarrar camión y hacer el corto trayecto hasta el Estadio Olímpico Universitario para enfrentar como visitantes a los Pumas de la Nacional Autónoma de México.