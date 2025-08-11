Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez volvieron a conocer la derrota en su regreso de Leagues Cup la noche de este lunes. Cayendo ante el vigente campeón Toluca por marcador de 0-2 y mostrando muy poco futbol.

Este cuento ya lo vimos

Venteaba la noche, no había una sola nube en el cielo, pero esos vientos eran sofocados. Sofocados….Como si quisieran prender un asador y no agarrara el carbón. La entrada no era la mejor por que el campeón, con todo y su título, no jala gentío en estas tierras desérticas. Así arrancaban las hostilidades entre los Bravos de Ciudad Juárez y los Diablos Rojos del Toluca.

El primero que tocaba la pelota era nadie más no nadie menos que el mismísimo manos guangas: Hugo González. Quedaba claro que a esta frontera todavía le quedaba coraje y se lo tragaba vivo en abucheos.

Como era de esperarse, jugábamos cinco minutos iniciales de puro peloteo. De tenis de mesa sobre césped. Lo más destacado era un desborde del Puma Rodríguez que después terminaba con el atacante verde tirado en el piso. Pizarro hacía lo propio y le dejaba un balón a Madson de Souza que pasaba el esférico rozando por encima del manos guangas.

Rumbo al primer cuarto de hora de partido parecía repetirse la historia previa a la Leagues Cup. Juárez recibía todas sus pelotas de espalda y sufría un mundo para avanzar. Todo lo querían resolver desde la línea de fondo a punta de desborde, no obstante, el rectángulo de pasto era insuficiente.

Así como venía el Toluca, con su cuadro “B” le complicaba la vida a los de color paleta de limón. El diablo cerraba el paso por el centro y el tráfico por la banda era igual de desastroso que Las Torres en hora pico.

La cosa era pantanosa, estaba atascado con el mismo ritmo que un viejito corriendo en andador. Había una luz de esperanza en el balón parado. Un tiro libre indirecto con trayectoria teórica al área, pero que en la práctica terminó en la tarima número 15.

Al minuto 25 llamaban a los 22 monigotes hasta la hielera para la pausa de rehidratación. Eran 31 grados de calor, no parecía para tanto….Peores calores se han tenido que aguantar.

Tres minutos después de la pausa repetían la misma jugada. Desbordaban, se metían al área, aguantaban la marca y volaban el disparo cruzado. Decía Albert Einstein que la definición de locura era hacer exactamente lo mismo esperando resultados diferentes.

Como esto es futbol y el rival era Bravos…A la visita le bastó un balón parado y un contrarremate de Joao Díaz para abrir la lata. Una llegada, un gol: 0-1 favor el mustio al minuto 30.

A 10 del entretiempo el clima se apiadaba de los presentes en la grada y el viento ya era más frío que caliente. De ahí en más, nada absolutamente nada, pintaba de manera alentadora. José Juan García Manríquez cabeceaba un córner para allá para el cerró bola.

No pasaba más en el menester (Salvo un susto que provocó Paulinho). Así nos íbamos al entrenamiento, con el caballo 0-1, metido en el infierno y sin volumen de juego.

Nada de nada….

El complemento empezaba de la peor manera posible para Juárez: con gol en contra. El marcaje más tibio del mundo hizo muy poco por impedir a Everardo López. Pusieron un centro así, casi sin ganas para que lo rematara Juan Domínguez que se había quedado más solo que un loco en manicomio.

¿Dónde estaba Mosquera? Se pregunta usted….Nosotros también nos preguntamos lo mismo.

Se prendían los focos de Martín Varini en el banquillo rumbo a la hora de compromiso. Salían de la cancha Pizarro (Que no había hecho nada), salía Denzell García (Que tampoco había hecho nada) y entraba Ricardinho junto con Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos).

Era el propio portugués el que asustaba, asustaba nada más por que fallas una impacto de cabeza.

Sin embargo, el ajuste no servía más que para regresar el encuentro a su estado natural. Mucho control de balón, mucha posesión, pero cero volumen de juego.

Claro que duraba poco el gusto del dominio por que los muchachos de Antonio Mahamed no tardaban en acorralar nuevamente a los fronterizos. Dejaba el campo Homer Martínez, entraba Ángel Saldívar ¿Por qué? Por qué no había de otra.

A la localía se le arrimaba peligrosamente el minuto 75 sin señal alguna de operar de manera correcta. Estaban azorrillados, se veían inofensivos y se veían hasta achicopalados.

Pisaba el terreno otro camino más: era Raymundo Fulgencio. Otro nombre más a ver si podía cambiar algo. Previamente había entrado de cambio Ángel Saldívar. A este último ya se le estaban acabando sus 15 minutos de energía.

Nos quedaba un cuarto de hora en el reloj y el respetable que había pagado boleto ya no alentaba…Bostezaba. El único ruido emanaba del Kartel en su cabecera.

Al 82 ya no había más que patadas de ahogado. Balonazos de Guillermo para con Saldívar al que no le alcanzaban las piernas. El campeón caminaba de blanco y a sus anchas por un estadio que no era el suyo.

No escribimos nada más en los ocho minutos restantes por qué no pasó nada más digno de escribir. Llegamos al 90 y propina cuando Katia García hizo sonar su silbato para confirmar la derrota verde.

0-2 perdieron los Bravos.