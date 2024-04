Bravos le gana al San Luis con todo y apagón

San Luis Potosí- Los Bravos de Ciudad Juárez hilaron su tercera victoria consecutiva ganándole al Atlético San Luis 2-3 con todo y un apagón.

Chicanadas

Era cálida la noche en el centro de la República, la entrada no era la mejor en el Alfonso Lastras y a Juárez lo obligaban a vestirse de verde para no confundirse con el equipo tunero. Así arrancaban las hostilidades entre los Bravos y el Atlético San Luis.

Ya habían pasado cinco minutos de compromiso y nadie dejaba jugar a nadie. Los fosforescentes resentían el calor y no podían hacer mucho en un encuentro más cortado que la leche tibia.

Esto hasta que 15 segundos más tarde, Juan David “Coque” Castro pegara un riflazo a la escuadra para congelar a Benny Díaz y poner a los rojiblancos arriba en el marcador. 1-0 favor los potosinos. Así, mocho y sin velocidad, San Luis tomaba la ventaja tempranera.

A eso del 10, Dieter Villalpando quiso regresar la grosería, se metió en el área y se la quiso colar por una esquina a Andrés Sánchez sin éxito alguno. Aitor García hizo lo propio desde la media distancia para obligar al guardameta a meter las manos. Ardía el rancho pese al baldazo de agua fría.

Cinco minutos más tarde fue el español el que ponía el centro para que lo rematara Manuel Castro ante una zaga de San Luis que no pudo hacer nada para evitar el tanto del empate. 1-1 al cuarto de hora, Juárez era más y parecía repuesto del susto en el arranque.

Cerca de la media hora los de las tierras de Juan Gabriel eran dueños de la posesión del balón frente a un San Luis que no hacía más que replegarse queriendo echar mano de Franck Boli: único hombre en el ataque.

Cuando más seguros se veían, el poco control de la número cinco la hacía la malhora a los fronterizos. Íker Moreno era el primer potosino que pisaba el área y la mandaba a guardar por debajo de Benny Díaz. Dábamos la vuelta al 25 2-1 favor San Luis. Jugaban feo, pero sacaban el jale a base de chicanadas.

Faltaban diez para irnos a las regaderas y San Luis apenas le agarraba el modo a la retención del esférico gracias al Cata Domínguez. Lo anterior hasta que Jesús Venegas le metió la cabeza a un centro para el empate de los caballos. No obstante, para fortuna del respetable local el video arbitraje dio para atrás marcando fuera de lugar.

A cinco del regaderazo lo que era partido de fútbol ya era pelea de judo. Todos a pegar, todos a llegar tarde y todos al piso. Óscar Mejía se tragaba el pito y no marcaba nada.

Ya nos íbamos cuando Manu Castro la volvía a hacer por todos los aires. Saltó más solo que la una para rematar el centro y anotar (ahora sí) el del empate. Todos se iban a descansar con el 2-2 en el luminos.

Con el apagón, ¿Qué es lo que sucede?

Los comandados por Mauricio Barbieri arrancaban la segunda mitad en el intento por estabilizar lo que era un ida y venida en el terreno y en el electrónico. Por su parte, los de Gerardo Leal intentaban combinar en el medio sector con Benjamín Galdames y Juan Manuel Sanabria.

Ni diez minutos habían pasado cuando el africano Boli machucaba la bola nada más para el susto de la visita y de Benny Díaz.

Ya a la marca de la hora, el conjunto fronterizo subía la presión y le hacía de cuadritos la vida a la defensa que comandaba el Cata. No obstante, había salida por conducto del balonazo y el peligro seguía presente.

Todo transcurría en la misma calma natural de un partido trabado hasta el 68 cuando el cantante capitalino le enseñó una tarjeta roja a Andrija Vukcevic después de que entrara por detrás sobre la humanidad de David Rodríguez. El Alfonso Lastras no tenía luz pero el camión del VAR sí. A fin de cuentas todo acaba en amarilla con 20 minutos por jugar.

No había roja pero tampoco había partido por aquello de la penumbra y los focos que todavía no podían prender. Todo indicaba que no íbamos a llegar temprano al debate. Eso sí, el ambiente ya era más de antro que de cierre de jornada.

Después de casi una hora de espera. la Liga MX mandaba suspender el asunto, todos los involucrados tenían cita para mañana.

Los modorros….

Al final si llegamos al debate y estábamos recién levantados para retomar el encuentro en plena mañana de lunes. Óscar Mejía volvió a contar a los mismos 22 y le dio para adelante a la reanudación.

Ya nos quedaba nada más un cuarto de hora y la carrera no era contra el cronómetro, sino contra el eclipse. En la cancha….En la cancha no pasaba nada por ningún lado. Igual de trabado y temeroso que cualquier minuto cinco en condiciones regulares.

“Órale…. que se va el sol”, gritaban desde la banca

Dieter Villalpando era el primero que se desentumía y ya le hacía la luchita por la banda de la derecha. No obstante Unai Bilbao le metía la cabeza para despejar la de gajos.

Fue precisamente Avilés al 80 en punto quien sacó un chancletazo desde la orilla del área. Modorro y con la pierna derecha, le pegaba al palo y le daba la ventaja a los fronterizos. 2-3.

A cinco del final Edson da Silva se acababa de despertar y hacía bien en la presión alta para recuperar la bola. Los de verde volvía a ganar otro balón por aire pero no le atinaban al arco de Andrés Sánchez.

Habiendo cumplido con dos días de fútbol, 72 minutos corridos, 18 reanudados y como 40 perdidos, el cantante vestido color pitufo le puso fin al peculiar partido para finiquitar la victoria de los Bravos 2-