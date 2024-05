Bravos estaría interesado en contratar a Darío Benedetto

Ciudad Juárez- En medio de una temporada muerta que empezó apenas hace 10 días, los Bravos de Ciudad Juárez parecen estar más que listo para arrancar con la ya acostumbrada temporada de altas y bajas de cara al próximo semestre. Lo anterior, pues de acuerdo con fuente cercanas al club, los fronterizos estarían interesados en hacerse con los servicios de Darío Benedetto.

La ex águila del América milita en Boca Juniors, no obstante, las tierras de Juan Gabriel no son su única opción pues también barajea la posibilidad de incorporarlo como refuerzo en más de una franquicia de la MLS. Por tal motivo, se espera que el cuadro xeneize venda caros los servicios del argentino.

Veterano de 33 años, su paso por la Liga MX lo vio pisar la cancha en 82 ocasiones para acumular 5 mil 444 minutos y anotar 34 goles desde el medio sector.

Cabe recordar que, en el caso particular del equipo fosforescente, se esperan por lo menos dos bajas ante de iniciar la siguiente temporada: bajando del barco a Sebastián Pérez Bouquet que va de regreso a Chivas y al desaparecido de la ofensiva Diego Valoyez.