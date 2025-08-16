Bravos comen birria en Guadalajara

Guadalajara.- Los Bravos de Ciudad Juárez se llevaron su primera victoria del torneo la tarde de este sábado venciendo a la Chivas Rayadas del Guadalajara en su casa por marcador de 1-2.

¿Y esa rosa?…

La tarde era templada en Zapopan. En el centro del campo hacían la payasada de soplarle a un cuerno gigante (¿Por qué?, sabrá Dios) los dos equipos creían a su rival infinitamente inferior. Así arrancaban las hostilidades entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Bravos de Ciudad Juárez.

El primer accionar del partido era Ricardo Mayorga metido en el tercio de ataque. Nadie en Chivas se percató de la escapada y al ex Puma solo se le pudo ocurrir pegar un disparo mal hecho que terminó en las manos del Tala Rangel.

A eso del minuto siete Juárez ya se empezaba a dedicar a regalar el gol. Moisés Mosquera (Sí, porque no podía ser otro) le regalaba una bola al Piojo Alvarado. De no ser por Sebastián Jurado y su humanidad, el marcador leería resultado en contra.

Para el cuarto de hora pasábamos del titubeo a la tibieza. Chivas entendía que si no soltaba la bola no le podían hacer daño, retenía la de cuero… Juárez esperaba el error.

El más desastroso del rebaño era el Piojo. Hacía por botarse la línea y desmarcarse. Su atrevimiento le ganaba un codazo bien plantado que lo dejaba en el césped. Diego Milito gritaba, Mauricio Barbieri también gritaba…De ahí en más tampoco es que pasara mucho.

Entre bostezos y el amarratismo de las cabras nos daba la media hora. Al 32 quisieron sorprender Juarado con un tiro-centro pegado al travesaño. No había chance de ganarle con el disparo gracias a su manotazo.

A 10 del descanso Madson De Souza recibía un centro él solito. Tan solo que se asustó y se le trabaron las piernas, falló el tiro con el Tala vencido sobre su arco…No le quedaba de otra más que fingir una lesión, porque no le podían pasar una bolsa de cartón para taparse la cara.

Estábamos en lo de esconder la penuria cuando el mínimo contacto sobre el brasileño quedaba a sorpresivo juicio del VAR. El Gato Ortiz decía que era penal: a Juárez le estaban regalando medio gol con un contacto inventado por la repetición.

Rompió el arco el colombiano con su tiro a la izquierda del cancerbero. Se abría la lata: 0-1 al 41.

Los cinco minutos que quedaban se fueron en ver cómo el conjunto rayado daba tumbos sin hacer nada y en cómo se llevaban la rechifla de su afición.

Así nos íbamos al descanso, con unos Bravos arriba 0-1, la ventaja era lo mismo que una coca bien fría en medio del desierto.

Faltaron cinco pa’ cabalar un peso

El complemento lo empezábamos con las Chivas dolidas por la vergüenza y por su propia hueva en el primer tiempo. Soplaba hondo Milito mientras sus comandados intentaban subirle la presión sanguínea al juego. Corrían un poquito más, presionaba tantito más. Pero hasta ahí.

Los de las tierras de Juan Gabriel se desacomodaban cerca de la hora de juego. Lo del Piojo no se lo creía ni él que fallaba de frente al arco. No eran peligrosos ni con el cuchillo en la mano.

Por si le faltara más al asunto Jairo Torres que entraba de cambio usaba todo el espacio que le obsequiaba la defensa rojiblanca. Tomaba el pase de Rodolfo Pizarro, se quitaba a tres monigotes y disparaba cruzada: no había nada que hacer para el Tala Rangel, el balón estaba en el fondo de la red. 0-2 ganaba Juárez al 57.

Todo pintaba bien hasta que Alan Mozo le pisaba la mano a Sebastián Jurado. El jarocho se dolía y se quejaba. Justo cuando se levantó el guardameta, Estupiñán también procedió a tumbarse. No era cuento, de verdad estaba lastimado y tenía que salir de cambio el 9 fronterizo.

Se le venía la noche encima a la localía por que el cronómetro no perdonaba y seguía su curso. Se invertían los papeles y el que retenía la pelota para consumir tiempo era Juárez. Con 20 minutos por jugar pasaba de largo (Lastimosamente) el ex Bravo Diego Campillo.

Quedaban 14 minutos a disputar y lo del 100 por ciento mexicano parecía ya propio de patadas de ahogado. Si no era a punta de balón parado no era para nada. Curiosamente entraba de cambio por los caballos Diego Ochoa, canterano de Chivas cedido a préstamo.

Varini pedía calma, como si existiera un miedo de verdad a perder una ventaja compuesta por un par de goles.

Resulta y resalta que lo calma “Calma…Calma” no era en vano. Cade Cowell ponía un centro que remataba Santiago Sandoval. El primer remate lo tapaba Jurado, el segundo era imposible de tocar. Gol de la casaca número 226. Gol que acortaba diferencia y que ponía por delante cinco minutos no aptos para hipertensos.

El caso anciano de Alan Pulido casi tuvo el empate. Menos mal pasa la visita que el veterano se cayó, le pegó mal y mandó la número cinco a la península yucateca.

Agregaban seis minutos de compensación y ahora si Chivas quería jugar. Ahora si apuraba sacar el resultado. Los caballos estaban todos, absolutamente todos tirados hacia atrás.

Se apuró el Guadalajara, pero se apuró en vano. Se acabó el tiempo y se acabó el partido. Chiflaba la gente... Ganaban los Bravos 1-2.