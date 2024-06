Ciudad Juárez- Los Bravos de Ciudad Juárez terminaron por ganar 1-0 al Deportivo Cali de Colombia en un soporífero último partido de pretemporada

Mucho texto para tan poco futbol

Caía la noche en la frontera, el aire era caliente como el infierno y la entrada más pobre que la República Federal de Somalia. Así arrancábamos las hostilidades amistosas entre los Bravos de Ciudad Juárez y el Deportivo Cali de Colombia.

Dieter Villalpando era el primero que se animaba a pegarle de media distancia pero se topaba con la humanidad de la defensa colombiana vestida de blanco. Del otro lado del a cancha Sebastián ajustado ya aseguraba un centro de poco peligro.

Corría ya el cuarto de hora y por más vacía que estuviera, en la grada le ponían más atención a Benny la botarga que al mismo partido. Entretanto Manu Castro ponía un centro que Jairo Torres no remataba bien para desconsuelo del escaso respetable. Generaba poco la escuadra cafetalera ya con 20 minutos corridos.

Nos quedaban 20 minutos por jugar y los 22 que estaban en la cancha hacían una pausa rehidratarse por que los calores de las tierras de Juan Gabriel pasaban factura.

Regresando de la pausa Manu Castro caía en el área a manos de un parcero, pero el Curro Hernandez no marcaba penal. Por otra parte, Jurado volvía a trabajar rechazando un tiro de media distancia.

Faltaba 10 para irnos al descanso (Por que había que descansar de no hacer nada), y los más destacable de los fosforescentes era Moisés Mosquera que no dejaba pasar balones por aire. No lo techaba ni el maistro de la esquina.

El único sobresalto en el último tirón de la primera parte era Andrey Estupiñan que le reventaba una pelota en las piernas a Jurado. Así, con los ánimos de pretemporada, así nos íbamos a la regadera.

Como el santísimo les dio a entender

Iniciábamos la parte complementaria con los mismos 22 hombres y con la misma afición casi dormida en el graderío del Benito Juárez.

La visita salía tomando la iniciativa tempranera pero no podía más que elevar la de gajos por encima del marco que defendía el tiburón rojo del Veracruz.

Apenas 10 minutos corridos y los de las tierras de Juan Gabriel se las ingeniaban para anotar de carambola con un Ángel Saldívar que mandaba guardar un rebote como dios le dio a entender. 1-0 favor los Bravos

Llegaba la a la hora de compromiso y el sobresalto de la anotación ya se había apagado. El 10 veces campeón de Colombia hacia el intento con poca gana y los caballos seguían sin encontrar el rumbo con todo y el marcador a favor.

Nuevamente, habiendo cumplido 25 minutos de complemento, volvían a llamar a misa en las hieleras para la rehidratación.

Nada más quedaban 15 en el cronómetro del Curro y la cosa no cambiaba. Denzell García controlaba la número cinco entrando de cambio en el medio sector sin poder logra mucho a la hora de intentar trascender hacia el último tercio

Faltaban 10 para acabar todo. 10 minutos que parecían sobrar más que faltar en un partido que había empezado estancado y que estaba destinado a terminar estancado

Al 90 y tantito más, sin ningún otro acontecimiento relevante, el Curro hacía sonar la ocarina para despertar a los dormidos y sellar la victoria verde.