Bravos apunta a los primeros 10 lugares del Clausura 2024

Ciudad Juárez.– Los Bravos de Juárez están listos para enfrentar este domingo a los Pumas, en su debut en el Torneo Clausura 2024 en la Ciudad de México. Con nueve refuerzos hasta el momento y un técnico que tendrá su segundo torneo, Diego Mejía habló en conferencia de prensa sobre lo que le dejó el Apertura 2023.

“La verdad que sería absurdo no aprender de los errores del torneo pasado, dejamos ir una grandísima oportunidad, dejamos ir muchos puntos y habla de madurez de nuestra parte, pero no solo mía, sino del equipo en general. Al final hubo cierta confianza por los puntos al inicio. Hoy sin duda alguna el objetivo es otro, no basta con ganar seis partidos, no basta con que un equipo juegue bonito, estamos enfocados en ganar, dar resultados y meternos a los primeros 10 lugares de la tabla", dijo.