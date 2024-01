Bravas no le teme a la palabra 'campeonato'

Ciudad Juárez.- Las Bravas de Juárez están listas para su debut en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX Femenil, cuando visiten este viernes al Querétaro; previo a este partido hablaron en conferencia de prensa Balbina Treviño, directora deportiva, y el director técnico Oscar Fernández.



“No le sacamos a la palabra 'campeonato', a la palabra campeonas, pero tenemos que ser realistas y es un camino largo y vamos viendo de aquí al viernes los primeros tres puntos. El plantel se está conformando para esa palabra, campeonato, la compartimos y no le tememos a decirla”, mencionó Balbina al hablar de los objetivos para este 2024.



Por su parte, el técnico español, quien vivirá su segundo torneo al mando de las Bravas, habló de los refuerzos que han llegado, que son ocho en total.



“Contento, expectante y con tranquilidad, hemos mejorado el nivel de la plantilla, hemos traído jugadoras con más experiencia, son jugadoras que han estado en equipos que pelean por el campeonato. No estábamos acostumbrados a esos partidos de presión como contra Pumas (el torneo pasado), por eso el objetivo era firmar ese tipo de jugadoras, pero también hay que tener paciencia porque no han jugado mucho el anterior torneo”, mencionó.



Sobre cómo pelear ante equipos tan poderosos como Tigres, Rayadas o América, que siguen sumando refuerzos de lujo, fue claro.



“Estos equipos siguen intentando firmar jugadoras nuestras, gracias al dinero tener mejores plantillas, pero tenemos que luchar contra eso y el juego determina quien gana, no el dinero. El poder adquisitivo permite firmar buenas jugadoras, que te van a dar un plus, pero cuando tu vienes trabajando bien y haciendo las cosas de manera profesional eso se va acercando. El trabajo que estamos haciendo está muy cerca de esos equipos y cuando hablamos de campeonato todo depende de que entre o no la pelotita”, expresó Fernández.



Finalmente, habló del estilo que quiere implementar desde el primer partido ante Querétaro.



“Vamos a ser un equipo propositivo, soy un entrenador que le gusta atacar mucho y quiero meter a Querétaro en su campo. Meteremos jugadoras que cuiden el balón y si tengo una espina de la temporada pasada y nos costó es generar mucho más, ser más atrevidos, quiero que mi equipo mire a todos a la cara y ganarse a la gente que quiere ver un equipo agresivo. Creo que el juego es atacar mucho, defender lo menos posible”.

Bravas visita al Querétaro este viernes en la Jornada 1 del Clausura 2024.