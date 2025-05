Brasileños impacientes mientras federación negocia con Ancelotti

Foto: Associated Press

Sao Paulo.- Brasil espera tener un nuevo técnico para su selección nacional este mes antes de sus próximos dos partidos de las eliminatorias de la Copa del Mundo, pero los aficionados están perdiendo la paciencia mientras las negociaciones con Carlo Ancelotti se prolongan.

Dos fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmaron a The Associated Press que las negociaciones con Ancelotti continúan, pero se han complicado por el hecho de que a Ancelotti le queda otra temporada en su contrato con el Real Madrid. Ambas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el tema públicamente.

Una de ellas dijo que las negociaciones son encabezadas por el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, y el director de la selección nacional, Rodrigo Caetano.

"Y están manteniendo las negociaciones en secreto. Está claro que no hay un acuerdo cerrado con nadie por ahora", expresó.

Añadió que la federación "no tiene prisa", aunque reconoció que Brasil espera presentar un nuevo entrenador antes del 20 de mayo, cuando anunciará la convocatoria para sus próximos dos partidos de las eliminatorias mundialistas en junio.

Brasil ha estado sin entrenador desde que Dorival Júnior fue despedido el 28 de marzo, tres días después de una derrota 4-1 ante su acérrimo rival Argentina en Buenos Aires.

Las conjeturas sobre la salida de Ancelotti del Madrid y su llegada a Brasil han crecido en el tramo final de una temporada que se ha tornado mediocre para el gigante español. Fue eliminado por Arsenal en los cuartos de final de la Liga de Campeones, perdió la final de la Copa del Rey ante el Barcelona y está cuatro puntos detrás del club catalán a falta de cinco jornadas en la Liga española.

El Madrid no ha comentado sobre el futuro de Ancelotti más allá de señalar que tiene contrato con el club hasta el final de la próxima temporada. Por su parte, el italiano de 65 años ha esquivado las preguntas sobre Brasil, diciendo que permanecerá con el Madrid mientras el presidente del club, Florentino Pérez, quiera que se quede.

Algunos aficionados del Real Madrid creen que Ancelotti ha llegado al final de su segundo ciclo con el club y esperan que Xabi Alons, actual timonel del Bayer Leverkusen, lo reemplace.

Mientras tanto, la presión está aumentando en Brasil para que la federación de fútbol firme a un entrenador que pueda ayudar a revitalizar a los pentacampeones mundiales después de una serie de malos resultados.

Brasil no alcanza una final de la Copa del Mundo desde que se consagró en 2002. El último título internacional masculino del país fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Actualmente, Brasil ocupa el cuarto lugar en la clasificación sudamericana para la Copa del Mundo de 2026, a diez puntos del líder y campeón defensor Argentina, que ya ha asegurado su boleto al Mundial después de 14 fechas.

Los medios brasileños han informado que el entrenador portugués Jorge Jesus, actualmente en el Al Hilal de Arabia Saudí, es una alternativa si no se concreta un acuerdo con Ancelotti.

Algunos comentaristas preferirían ver a un brasileño a cargo del equipo.

"Deberíamos dejar que uno de nuestros entrenadores lo haga. Yo habría dejado a Dorival en el puesto", afirmó Cafú, campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, a la cadena SBT de Brasil el lunes.

Galvao Bueno, un comentarista deportivo que a menudo se presenta como un ferviente hincha de la selección, afirmó el martes que la CBF ha avergonzado a Brasil con sus decisiones desde que el entrenador Tite se fue a finales de 2022. Ramon Menezes y Fernando Diniz tuvieron roles interinos sucesivos durante aproximadamente medio año cada uno y Dorival estuvo a cargo por poco más de un año.

"Lo que la CBF ha hecho con el fútbol brasileño es un absurdo. Cuatro años con dos entrenadores interinos, es una vergüenza", dijo Bueno. "Hemos discutido si Ancelotti viene o no desde enero de 2023. Me Parece absolutamente ridículo".

Sigue sin estar claro si Ancelotti u otro entrenador estará en su lugar a tiempo para armar la convocatoria para los partidos de las eliminatorias a principios de junio, de visita contra Ecuador y en casa ante Paraguay.

El último partido del Real Madrid en la Liga española será el 25 de mayo. El próximo evento en el calendario del equipo es el Mundial de Clubes en Estados Unidos, que comienza a mediados de junio.