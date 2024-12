Brasil extiende contrato con Nike hasta 2038

Foto: Associated Press

Sao Paulo.- El futbol brasileño extendió su acuerdo de equipamiento con Nike por 12 años hasta 2038 el viernes.

Una fuente informó a The Associated Press que el acuerdo tenía un valor de 100 millones de dólares por año, más regalías sobre la venta de camisetas de la selección nacional que no estaban incluidas en contratos anteriores.

La fuente habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizada para discutir el acuerdo con los medios.

Por primera vez, la Confederación Brasileña de Fútbol también podrá licenciar productos y abrir tiendas en todo el mundo.

“Este contrato muestra la fuerza del fútbol brasileño”, dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues. “Esta es una de las asociaciones más largas y exitosas en el futbol y, juntos seguiremos celebrando el brillo del fútbol brasileño y honrando el legado del jogo bonito”.

Brasil y Nike se asociaron por primera vez en 1996, y su último contrato no iba a expirar hasta 2026.

Doug Bowles, vicepresidente de Nike para América Latina, dijo que el acuerdo “refuerza nuestro antiguo compromiso con el fútbol brasileño”.

Los kits de Nike son usados por los equipos masculinos y femeninos de Brasil de todas las edades, además de por los equipos de fútbol playa y futsal.

En marzo, Nike firmó un acuerdo con la federación alemana de fútbol para reemplazar a adidas como proveedor de ropa y equipo para sus selecciones nacionales desde 2027 hasta 2034. Se informó que el acuerdo tenía un valor de aproximadamente 100 millones de euros (108 millones de dólares). La relación de Alemania con adidas se remonta a unos 70 años y parecía inquebrantable.

Otros equipos nacionales patrocinados por Nike incluyen a Australia, Croacia, Inglaterra, Francia, Nigeria, Polonia, Portugal, Arabia Saudita y Corea del Sur.