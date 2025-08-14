Botafogo vence a Liga de Quito en octavos de final de Libertadores

Río de Janeiro.- Un tanto de Artur a los 15 segundos le sirvió a Botafogo para derrotar este jueves 1-0 a Liga de Quito en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño, vigente campeón de la Libertadores, abrió el marcador en la primera jugada del encuentro con un remate de primera de Artur en el corazón del área.

El grito de Artur fue el noveno más rápido en la historia del torneo, una lista que lidera la anotación de Félix Suárez para Alianza Lima a los seis segundos del duelo contra Independiente Santa Fe en 1976.

Con este triunfo, Botafogo extendió su buen momento bajo la dirección técnica de Davide Ancelotti, quien pensó el banquillo tras la salida del portugués Renato Paiva, luego de caer en octavos de final del Mundial de Clubes.

Ancelotti llegó a seis triunfos en nueve partidos al mando del Fogao, con dos empates y solo una derrota.

Carlo Ancelotti, padre de Davide y actual seleccionador de Brasil, presenció el partido en un palco del estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.

El choque de vuelta se disputará el próximo jueves en Quito.

El único tanto del compromiso llegó tras el robo de Arthur Cabral a Fernando Cornejo lulego del saque de centro de los visitantes. Allí se inició un ataque rápido que culminó con un preciso cruzamiento de Alex Telles, el cual dirigió a Artur ante la pasividad de la defensa rival.

Cabral, delantero proveniente del Benfica, es una de las cinco contrataciones que hizo Botafogo tras la fase de grupos del certamen. También llegaron el mediocampista Danilo (Nottingham Forest) y el volante ofensivo Álvaro Montoro (Vélez Sarsfield), que estuvo en el once inicial.

Después de la distracción inicial, la Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008, estuvo cerca de conseguir el empate en varias ocasiones.

A los 12 minutos, Cornejo remató de volea y obligó al arquero de los locales John Víctor a realizar una gran atajada.

En el tiempo de descuento de la etapa inicial, John salió equivocadamente y su corto despeje cayó en los pies de Gabriel Villamil, quien remató a puerta vacía, pero se topó con una intervención oportuna de Vitinho que evitó el empate.

En el saque de esquina posterior, Jeison Medina cabeceó apenas afuera el cobro de Lisandro Alzugaray.

En el segundo período, Liga de Quito continuó buscando el empate, mientras Botafogo no mostró el juego que le permitió ganar por primera vez el título el año pasado.

A los 62 minutos, Ancelotti movió su banquillo e hizo ingresar a Matheus Martins y Joaquín Correa, que se sumó al club carioca tras finalizar su contrato con el Inter de Milán.

Liga de Quito hizo lo propio con la entrada de Alexander Alvarado y Michael Estrada, pero a pesar de finalizar con más remates que Botafogo (12 a 9) no pudo batir la valla de los anfitriones.

Más tarde se completó la tanda de ida de octavos de final con los enfrentamientos Libertad–River Plate y Universitario–Palmeiras.