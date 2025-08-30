Bolonia vence al adinerado Como

Roma.- Bolonia, campeón de la Copa de Italia, se recuperó de la derrota en la primera jornada y venció este sábado 1-0 al adinerado Como en la Serie A.

Riccardo Orsolini escribió después de una hora de partido con un disparo desviado después de haber amenazado también al principio.

Bolonia, que perdió su primer partido en Roma, obtuvo sus primeros puntos de la temporada. Para Como, fue un revés después de impresionar con una victoria 2-0 sobre la Lazio.

Propiedad de los hermanos multimillonarios indonesios del tabaco, Robert Budi Hartono y Michael Bambang Hartono, Como ha gastado 104 millones de euros (121 millones de dólares) en el actual mercado de fichajes, el quinto más alto de la liga.

Bolonia estuvo sin Ciro Immobile, el cuatro veces líder anotador de la Serie A que firmó recientemente, quien estará fuera por aproximadamente dos meses tras lesionarse la pierna derecha el fin de semana pasada.