Ben Shelton pega el batacazo y saca a Taylor Fritz del Abierto de Toronto

Toronto, Canadá.- El cuarto preclasificado Ben Shelton venció el miércoles al segundo Taylor Fritz por 6-4, 6-3 en un partido de semifinales entre estadounidenses en el Abierto de Toronto.

Shelton se enfrentará al ruso Karen Khachanov (11mo preclasificado), quien superó 6-3, 4-6, 7-6 (4) al alemán Alexander Zverev, máximo favorito del certamen, en la primera semifinal del evento Masters 1000 en pista dura.

Shelton, joven de 22 años, busca su tercer título en la Gira de la ATP . Ganó en Tokio sobre pistas duras en 2023 y en Houston el año pasado sobre arcilla.

Fritz , de 26 años, suma 10 campeonatos en su carrera, incluidos los obtenidos este año sobre césped en Stuttgart y Eastbourne.

Khachanov, ganador de siete títulos en la Gira, sobrevivió a un punto de partido.

“Hoy fue un partido realmente cerrado” , dijo Khachanov. “Estuve a punto de perder. Si la pelota toca la red y cae, no estaríamos hablando ahora” .

Zverev, campeón en 2017 y con 24 títulos en la Gira, está clasificado como el tercero del mundo.

“El primer set fue terrible”, confesó Zverev. “Le di una ventaja y es demasiado bueno como para no aprovecharla”.

Zverev terminó como el primer preclasificado debido a que el número uno Jannik Sinner —el ganador de 2023— y el número dos Carlos Alcaraz no participaron en este torneo ampliado .