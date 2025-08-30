Bayern pasa susto, pero saca tres puntos ante el Augsburg

Augsburgo, Alemania.- Bayern Múnich sobrevivió a un susto el sábado al sostenerse para vencer 3-2 en su primer partido en casa al Augsburg y su exjugador Sandro Wagner.

Kristijan Jakić y Mert Kömür anotaron para que el equipo de Wagner amenazara con remontar tres goles contra su gran rival bávaro.

A pesar de los goles de Serge Gnabry, el colombiano Luis Díaz y Michael Olise – dos de ellos asistidos por Harry Kane – el Bayern no pudo relajarse. Kömür cabeceó desviado a los 90 minutos y el Augsburg siguió presionando.

Hubo una larga interrupción en el tiempo de descuento antes de que el jugador del Augsburg Robin Fellhauer fuera retirado en camilla con una lesión en la cabeza tras un choque con Sacha Boey del Bayern.

Otro golpe para Ten Hag

El joven defensor Karim Coulibaly anotó en el tiempo de descuento para que el Werder Bremen, que se quedó con diez jugadores, empatara el sábado 3-3 con el Bayer Leverkusen y le negara a Erik ten Hag su primera victoria en la Bundesliga.

El Leverkusen de Ten Hag parecía tener el control firme del partido cuando el capitán del Bremen, Niklas Stark, fue expulsado tras conceder un penal que Patrik Schick convirtió para ponerse arriba 3-1 con su segundo gol a los 64 minutos.

Pero Isaac Schmidt descontó al 76 tras ser asistido por su compañero suplente Leonardo Bittencourt en un contraataque, y Coulibaly, de 18 años, tuvo la última palabra al 95 desatando celebraciones desenfrenadas entre los aficionados locales.

“Tenemos que mejorar muy rápido, porque esta no es la forma en que queremos desempeñarnos”, expresó Schick.

Aunque proporcionará poco consuelo para el nuevo entrenador del Leverkusen, Ten Hag, su equipo extendió su récord de partidos invictos como visitante en la Bundesliga a 35 juegos.

El Leverkusen perdió en el debut de Ten Hag en la liga el fin de semana pasado.