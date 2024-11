Barre Nuevo México a los Rhinos de El Paso

El Paso, Texas.- Los Rhinos de El Paso no conocieron la victoria el pasado fin de semana en la North American Hockey League y terminaron barridos por los New Mexico Ice Wolves tras caer por marcador de 2-1 en el segundo de serie el pasado sábado desde la tanda de penales.

Esto mismo después de que los lobos les sacaran el resultado en el juego del viernes con un luminoso de 5-4.

El primer tanto de la noche fue obra y cortesía de Beckett Hinchsliff, su sexto de la temporada apenas iniciando el segundo periodo. Lo anterior por que en el primero nadie se hizo nada y tanto Michael Manzi como su contraparte nuevomexicana aguantaron enfrente de los tres postes.

No fue hasta la mitad del tercer periodo cuando Ben Polomsky se topó con el gol del empate al 5:41. De ahí en más el marcador no se volvió a mover. Los cinco minutos de tiempo extra no fueron suficientes y nos tuvimos que ir hasta las penas máximas.

Ya en el último tirón, la quintera de la Montaña Franklin no pudo salir grande y sucumbió por marcador de 4-3 en los penales para dejar el marcador final 2-1 favor los de la tierra del encanto.

Siendo la primera vez que los barren desde la serie inaugural en septiembre, los muchachos del coach Joe Coombs son quintos de la South Division con marca de ocho ganados, ocho perdidos y una derrota en tiempo extra (8-8-1)