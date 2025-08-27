Barger impulsa a los Azulejos a una victoria emocionante por sobre los Mellizos
Toronto.- Addison Barger conectó un doble de dos carreras en la octava entrada y los Azulejos de Toronto se recuperaron para vencer a los Mellizos de Minnesota 9-8 el miércoles por la noche.

Toronto estaba abajo en la pizarra 8-6 al llegar al final de la octava contra el relevista dominicano Génesis Cabrera, pero el bateador emergente Ty France redujo la desventaja a una con su segundo jonrón de la temporada.

El bateador emergente mexicano Alejandro Kirk persiguió a Cabrera con un sencillo y Michael Tonkin (2-1) otorgó una base por bolas a George Springer antes de que Barger conectara un doble contra la barda en el jardín derecho.

Davis Schneider pegó par de cuadrangulares y el venezolano Andrés Giménez también se voló la barda para los Azulejos. Toronto tiene un récord de 58-4 cuando anota cinco o más carreras.

Schneider bateó una vuelacercas con dos salidas en la segunda entrada y un cuadrangular al inicio de la cuarta en su tercer juego de Múltiples jonrones en su carrera. Los jonrones fueron su noveno y décimo.

Seranthony Domínguez (3-4) consiguió dos outs para llevarse la victoria y Jeff Hoffman terminó para su 29º salvamento en 36 oportunidades.

Por los Azulejos, el venezolano Andrés Giménez bateó de 3-2 con dos carreras anotadas y dos producidas; el mexicano Alejandro Kirk de 1-1 con una carrera anotada; los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.

