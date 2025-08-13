Barcelona podrá inscribir a Joan García tras confirmarse lesión de Ter Stegen

Madrid.- El Barcelona podrá inscribir al recién fichado arquero Joan García para la nueva temporada después de que La Liga española confirme la baja de larga duración de Marc-André ter Stegen, informó el club este miércoles.

Con esta decisión, el Barcelona tiene permitido liberar algo de espacio en el límite salarial y registrar más fácilmente a otros jugadores sin infringir las reglas de juego limpio financiero.

“El Barcelona informa que la comisión médica de La Liga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente”, dijo el equipo en un comunicado. “El club procederá mañana (jueves) a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García”.

La duración de la lesión había generado un conflicto entre el Barcelona y Ter Stegen, quien inicialmente se negó a firmar el informe médico que el club catalán debía enviar a la liga.

El portero de 33 años dijo que le tomaría unos tres meses recuperarse de la cirugía de espalda baja del mes pasado. Sin embargo, el club indicó que tomaría más tiempo y quería incluirlo en la lista de lesiones de larga duración.

Después de que Ter Stegen se negara a firmar, el club abrió un procedimiento disciplinario y le retiró la capitanía. Se la restituyó después de que firmara el informe la semana pasada.

Ter Stegen expresó tras firmar el informe que nunca tuvo la intención de dificultar que el Barcelona fichara nuevos jugadores, y solo quería poder volver a la acción lo antes posible.

Ter Stegen se perdió casi toda la temporada pasada debido a una lesión de rodilla, y en 2023 se perdió unos dos meses por otra operación de espalda. Iñaki Peña y el veterano Wojciech Szczęsny jugaron en lugar del alemán la temporada pasada.

El club fichó a García en junio, procedente del Espanyol.