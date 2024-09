Barbieri se le avienta encima al arbitraje tras derrota ante Rayados

Monterrey, Nuevo León- Luego de perder y de que los Rayados de Monterrey le dieran la vuelta al resultado, Mauricio Barbieri se le tiró encima al cuerpo arbitral una vez acabado el partido en la sultana del norte.

Lo anterior a raíz del penal que se marcó en contra de la escuadra fronteriza por un puntapié de Avilés Hurtado dentro del área al minuto 75.

“El penal no era penal, Avilés saca el pie y el jugador se tira al piso. Son acciones así que te sacan de equilibrio. Es complicado, pero vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Lo único que pedimos es que el criterio sea igual para todos los equipos, es lo único que pedimos. Si al final no se nos dan los resultados, si no nos merecemos los tres puntos, también podemos vivir con eso pero es complicado que muchas veces suceda esto por decisiones arbitrales”, expresó el brasileño.