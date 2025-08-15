Puebla.- Una balacera en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido, justo antes del partido entre Club Puebla y Atlético de San Luis, correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2025.

De acuerdo con reportes oficiales, el enfrentamiento se originó entre integrantes de las organizaciones ‘28 de Octubre’ y ‘Antorcha Campesina’, quienes disputaban espacios de comercio y estacionamiento en la zona. El conflicto escaló hasta el uso de armas de fuego, provocando pánico entre asistentes y una fuerte movilización policial.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, en coordinación con autoridades federales, activó un operativo especial para garantizar la seguridad del evento deportivo. Aunque el partido se retrasó, se llevó a cabo sin incidentes adicionales. Los aficionados accedieron por rutas alternas y estacionaron en Parque Puebla.

El Club Puebla aclaró que no tiene injerencia sobre la operación del estacionamiento del estadio, administrado por una empresa externa. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables, quienes se dieron a la fuga.