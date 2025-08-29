Avanza Novak Djokovic a 4ta ronda del US Open

Nueva York.- Novak Djokovic superó un problema de espalda al inicio del partido para vencer el viernes a Cam Norrie. Y, a los 38 años, se convirtió en el hombre más veterano en alcanzar la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos desde 1991, cuando Jimmy Connors tenía la misma edad.

Djokovic se impuso con parciales de 6-4, 6-7 (4), 6-2, 6-3, ayudado por 18 aces, en lo que dijo fue su mejor actuación al servicio en lo que va del torneo.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam pareció en peligro de igualar su salida más temprana en Flushing Meadows cuando necesitó atención médica cerca del final del primer set. Pero se recuperó para alcanzar los octavos de final de un major por 69ª vez, igualando a Roger Federer en el récord histórico.

Enfrentará en la ronda siguiente al alemán Jan-Lennard Struff, quien proviene de la fase clasificatoria.

Djokovic, séptimo cabeza de serie, no reveló detalles específicos de su lesión en su entrevista en la cancha después del partido.

“Estoy bien. Estoy tan joven como siempre y tan fuerte como siempre”, afirmó Djokovic.

Fue durante un punto en 5-3 en el primer set cuando Djokovic levantó su raqueta de manera incómoda para alcanzar una volea y mostró inmediatamente indicios de que algo no estaba bien. Intentó estirar su espalda entre puntos y apenas corrió por una bola que Norrie envió hacia una esquina.

Después de eso, Djokovic indicó al juez de silla que quería la visita de un kinesiólogo, y luego se dirigió al vestuario para una pausa médica, agarrándose la parte baja de la espalda. El serbio regresó pronto a la cancha y mantuvo su servicio para llevarse el primer set.

Durante el cambio de lado en 2-1 en el segundo set, Djokovic recibió un masaje en la espalda mientras estaba sentado en la línea lateral. Un médico le proporcionó también píldoras.

Es la tercera vez en un torneo de Grand Slam esta temporada que Djokovic se ve aquejado por alguna dolencia durante un partido, y la segunda ocasión en que tuvo que detenerse. En el Abierto de Australia disputado en enero, se desgarró un tendón de la corva y no pudo continuar después de un set de su semifinal contra Alexander Zverev.

En Wimbledon, realizado en julio, Djokovic sufrió una caída incómoda en el último juego de su victoria en cuartos de final, torciéndose un músculo de la ingle, y aunque permaneció en el cuadro allí, estaba claramente disminuido durante una derrota en semifinales contra el eventual campeón Jannik Sinner.

El Abierto de Estados Unidos fue el primer torneo de Djokovic desde entonces y ha tenido algunas dificultades en cada uno de sus primeros tres partidos.

“Mi equipo quiere que sufra en la cancha para que pueda tener más minutos de juego”, bromeó.