Atléticos siguen en camino de iniciar construcción de estadio en Las Vegas

Las Vegas.- Los Atléticos están cerca de dar el próximo gran paso en su reubicación a Las Vegas: el comienzo de las obras para edificar un nuevo estadio.

El club sorteó un obstáculo significativo la semana pasada cuando la Comisión del Condado de Clark aprobó los permisos de uso de suelo. Esa aprobación siguió a la presentación de nuevos diseños del estadio y al anuncio de un parche de Las Vegas en las mangas de los uniformes de los peloteros para las próximas tres temporadas bajo un patrocinio con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de la ciudad.

Todavía hay cierto papeleo que debe completarse, pero no parece haber nada importante que impida comenzar la construcción.

El presidente de los A's, Marc Badain, afirmó que el equipo está en camino para comenzar en junio las obras del estadio de mil 750 millones de dólares, con capacidad para 33 mil personas, que espera inaugurar para la temporada 2028. El club está jugando actualmente la primera de al menos tres temporadas en un estadio de Triple-A en West Sacramento, California.

“A nivel local, todos saben que este proyecto va a suceder", afirmó Badain. "A nivel nacional, hay muchos escépticos. Siempre habrá muchos escépticos. Hay mucha gente que se gana la vida cuestionando el éxito de los recintos deportivos y lo que realmente hacen por una comunidad. Nunca vas a erradicar esa negatividad. Simplemente está ahí.”

Badain pasó por un proceso similar cuando era presidente de los Raiders en el fútbol americano. Fue fundamental en el traslado de ese equipo de la NFL de Oakland a Las Vegas y en la aprobación y construcción del Allegiant Stadium de 2 mil millones de dólares, que se inauguró en 2020.

"El equipo de personas que los A's reunieron antes de que yo llegara es fenomenal", recalcó. "Muchas de las mismas personas que estuvieron involucradas con el Allegiant están en el proyecto del estadio. Así que esa familiaridad, ese conocimiento y esa experiencia han servido bien a la organización de los A's tanto antes de que yo llegara como en el último mes que he estado allí.”

Los Atléticos estaban bien avanzados en el proceso de seguir los pasos necesarios para la construcción del estadio el 6 de marzo, cuando contrataron a Badain. Sandy Dean, quien había sido presidente interino y ahora es vicepresidente, fue la persona principal a cargo de esas tareas y sigue estando muy involucrado.

“Estamos trabajando todos los días para llegar a la inauguración en el segundo trimestre", afirmó Dean.

Hubo una oposición significativa a la entrega de incluso 380 millones de dólares en fondos públicos para el estadio de los Atléticos, hasta el 5 de diciembre, cuando la Autoridad del Estadio de Las Vegas despejó el camino al aprobar tres documentos cruciales.

La semana pasada, cuando los comisionados del Condado de Clark se reunieron, las 15 personas que hablaron durante la parte de comentarios públicos apoyaron el proyecto. Muchos trabajadores sindicales llevaban camisetas verdes de los A's que decían: “Apruébenlo y ellos vendrán.”

Los Atléticos se convertirían en el cuarto equipo profesional importante en Las Vegas, uniéndose a los Raiders, los Golden Knights de la NHL y las Aces de la WNBA.

“La comunidad obviamente ha visto el impacto que las instalaciones deportivas y los equipos han tenido en la diversificación de la economía, así como en el fortalecimiento de la marca de Las Vegas y lo que la ciudad puede ofrecer. Solía ser la capital del entretenimiento del mundo. Ahora, todos se refieren a ella como la capital del deporte y el entretenimiento del mundo.”