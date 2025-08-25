Atléticos reincorporan al intermedista Gelof y dan de baja a Urías
Foto: Associated Press

West Sacramento.- Los Atléticos dieron de baja el lunes al intermedista mexicano Luis Urías y convocaron a Zack Gelof desde la sucursal de la Triple-A en Las Vegas para jugar en la misma posición.

Gelof comenzó el año en la lista de lesionados tras someterse a una cirugía en la mano derecha el 24 de marzo. Este será su segundo período con el club.

Regresó a los A's el 4 de julio para ocho juegos antes de ser enviado a Las Vegas, donde luego bateó para .259 con 11 jonrones y 28 carreras impulsadas.

Urías firmó un contrato de un año por 1.1 millones de dólares con el equipo en febrero. Jugó 83 duelos de inicio en la segunda base y cinco más en la tercera, bateando para .230 con ocho jonrones y 25 carreras impulsadas en 96 juegos por los A's, que ocupan el último lugar.

Compartir:
Tal vez te interese
Muere querido comediante en una balacera
Viral Muere querido comediante en una balacera
Senadores del PAN visitarán Chihuahua esta semana
Estatal Senadores del PAN visitarán Chihuahua esta semana
Publicidad
Enlaces patrocinados