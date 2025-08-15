Atlético San Luis gana al Puebla a domicilio

Puebla.- En una noche marcada por la tensión, Atlético San Luis se impuso 2-0 como visitante ante Puebla en la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro, celebrado en el Estadio Cuauhtémoc, se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad tras una balacera registrada horas antes en las inmediaciones del recinto.

El delantero brasileño Joao Pedro fue la figura del partido al marcar un doblete: el primero desde el punto penal al cierre del primer tiempo (45’+5) y el segundo al minuto 70 con un disparo cruzado. Con este resultado, San Luis sumó tres puntos clave que lo colocan en la octava posición de la tabla, mientras que Puebla se hunde en el lugar 16 con solo tres unidades.

Sin embargo, el ambiente previo al partido estuvo marcado por un enfrentamiento entre grupos de comerciantes ajenos al evento deportivo. La riña entre integrantes de ‘28 de Octubre’ y ‘Antorcha Campesina’ dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre herido, lo que obligó al cierre de vialidades y al desvío de accesos para los aficionados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desplegó un operativo conjunto con autoridades federales para garantizar la seguridad de los asistentes. El Club Puebla aclaró que no tiene injerencia sobre la operación del estacionamiento, administrado por una empresa externa.

A pesar del contexto violento, el partido se desarrolló sin incidentes adicionales, aunque la afición local expresó su molestia por el desempeño del equipo y exigió cambios en la dirección técnica.