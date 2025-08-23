Atlético de Madrid tropieza de nuevo tras empate en casa con Elche en la liga

Madrid.- El Atlético de Madrid tropezó por segundo partido consecutivo en la liga española tras desperdiciar su ventaja y empatar el sábado 1-1 con el recién ascendido Elche.

El club de Diego Simeone renovó su ya profundo plantel este verano con la mira puesta en desafiar a Barcelona y Real Madrid por el título. Pero este no es el comienzo que el entrenador argentino deseaba, ya que su equipo solo tiene un punto en dos encuentros.

Al igual que en su derrota 2-1 ante el Espanyol el fin de semana anterior, la defensa del Atlético fue incapaz de proteger la ventaja contra el Elche, incluso con el apoyo de sus seguidores en casa.

El delantero noruego Alexander Sorloth, quien fue titular junto al argentino Julián Álvarez en la delantera del Atlético, anotó un excelente gol a los ocho minutos cuando corrió para capturar un pase del defensor David Hancko y disparar al ángulo.

Sorloth tuvo la oportunidad de duplicar su cuenta momentos después, pero el portero de Elche, Matías Dituro, bloqueó su disparo desde dentro del área.

Elche luego sorprendió al Metropolitano con una rápida jugada de pases que culminó con una asistencia de Germán Valera para que el delantero Rafa Mir venciera a Jan Oblak a los 15 minutos.

Giuliano Simeone erró un disparo que podría haber puesto al Atlético de nuevo al frente antes del descanso, pero en su lugar golpeó el poste lejano.

Elche, un modesto club del sureste de España, también había remontado en la jornada inaugural para igualar 1-1 con el Real Betis.