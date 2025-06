Astros: Le ponen escoltas a Lance McCullers Jr. tras amenazas contra su familia

Foto: Associated Press

Housston, Texas.- Poco después de que la familia de Lance McCullers Jr. recibiera amenazas de muerte online tras un mala salida del lanzador de los Astros de Houston, su hija de cinco años, Ava, escuchó a su esposa Kara hablando por teléfono sobre el tema.

Lo que siguió fue una dolorosa conversación entre McCullers y su pequeña.

"Me preguntó cuando llegué a casa: 'Papi, ¿qué son amenazas? ¿Quién quiere hacernos daño? ¿Quién quiere hacerme daño?'", contó McCullers a The Associated Press. "Así que esas conversaciones son difíciles de manejar".

McCullers es uno de los dos lanzadores de las Grandes Ligas cuyas familias han recibido amenazas de muerte online. El ciberacoso hacia los jugadores y sus familias está en aumento. Liam Hendriks, relevista de Boston, recurrió a las redes sociales poco después del incidente con McCullers para denunciar a las personas que amenazaban la vida de su esposa y dirigían comentarios "viles" hacia él.

Los Astros contactaron a la seguridad de MLB y al Departamento de Policía de Houston tras las amenazas a McCullers. Un portavoz de la policía dijo que sigue siendo una investigación en curso.

McCullers, quien tiene dos hijas pequeñas, tomó medidas inmediatas después de las amenazas y se comunicó con el equipo para preguntar qué se podía hacer para proteger a su familia. El propietario de los Astros, Jim Crane, intervino y contrató seguridad las 24 horas para ellos.

Fue una medida que McCullers consideró necesaria después de lo sucedido.

"Tienes que hacerlo en ese momento", dijo.