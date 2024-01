Arsenal usará uniforme blanco por campaña contra violencia juvenil

Londres.- Los jugadores del Arsenal vestirán uniformes totalmente blancos el domingo, en su partido de la tercera ronda de la Copa de la FA frente a Liverpool, como parte de su campaña contra los delitos con arma blanca y la violencia juvenil.

Será la primera vez que el equipo de la Liga Premier utilice esta indumentaria en un partido como local como parte de la iniciativa “No Más Rojo”.

“Los jóvenes enfrentan múltiples retos a medida que crecen en el mundo de hoy, y no tenemos todas las respuestas, pero confiamos en que, actuando juntos y arrojando una luz sobre la red de apoyo disponible en nuestra comunidad, podemos lograr una contribución significativa en la vida de nuestros participantes”, dijo Freddie Hudson, jefe de la iniciativa Arsenal in the Community.

La campaña fue lanzada en 2022. Ésta es la tercera temporada en que el Arsenal ha utilizado un atuendo ajeno al rojo tradicional del club para llamar a la conciencia.

El equipo femenino del Arsenal vestirá todo de blanco por primera vez en su duelo de la Copa de la FA ante el Watford, programado para este mes.

Aunque los uniformes no están a la venta, una camiseta se sí se ofrecerá en las tiendas. Arsenal indicó que el 100 por ciento del precio de la prenda se donará a fines caritativos.

La campaña No Más Rojo ha invertido en iniciativas para crear espacios más seguros a fin de jugar al fútbol y de realizar actividades organizadas dentro de la comunidad.