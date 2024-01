Arsenal cae 2-0 ante el Liverpool en la FA Cup

Los alarmantes problemas con aquejan al Arsenal con el gol quedaron expuestos en la derrota 2-0 ante el Liverpool en el duelo de más peso este domingo en la Copa FA.

Un duro encuentro en la tercera ronda fue definido por dos tardíos goles —un autogol del defensa del Arsenal Jakub Kiwior a los 80 minutos y un tanto en el tiempo añadido del colombiano Luis Díaz.

Arsenal ha perdido cuatro de sus últimos siete duelos en todas las competencias. En tres de esas derrotas, el equipo no ha anotado.

Esta estadística, además de la lesión del delantero Gabriel Jesus, podría tentar al técnico Mikel Arteta a buscar añadir en el mercado de traspasos invernal. De otra forma, los Gunners arriesgan con cortos esta temporada, como les ocurrió en la campaña anterior cuando el equipo se desvaneció al final y perdió el título de la Liga Premier frente al Manchester City.

El City por su parte parece en gran forma antes del inicio de la segunda mitad de la campaña con una goleada 5-0 ante el Huddersfield, de la segunda división, en el notable retorno de Kevin De Bruyne tras cinco meses fuera por lesión.

De Bryune no había jugado desde que se lesionó el tendón de corva en el duelo ante Burnley el 11 de agosto. El jugado belga ingresó a los 57 minutos —cuando el City estaba arriba 2-0— y envió un pase cruzado a Jeremy Doku, quien convirtió el último gol en el duelo en el Estadio Etihad.

El técnico del City Pep Guardiola le dio la bienvenida de vuelta al mediocampista, al que describió como “excepcional” y “único”.

Phil Foden tuvo un doblete y el argentino Julián Álvarez añadió otro, además de un autogol, que vio al defensa Manuel Akanji salir lesionado en la primera mitad.

FELICES EN HOLLYWOOD

El Wrexham, equipo de la cuarta división que pertenece a la estrella de Hollywood Ryan Reynolds, ganó en al tercera ronda. Mientras que equipos de la Liga Premier como West Ham, Nottingham Forest y Luton empataron en casa ante rivals de divisiones inferiores.

Wrexham venció 1-0 al Shrewsbury, uno de sus rivales locales que juega en una división más arriba, gracias a un tanto en la parte complementaria de Tom O’Connor.

El ruido que rodea al Wrexham y sus dueños -Reynolds y su compañero actor Rob McElhenney— alcanzó otro nivel el año pasado cuando venció al Coventry, de la segunda división, y luego llevó al Sheffield United a un desempate. Pero la meta del equipo es ascender esta temporada; el equipo es tercero en la League Two.

En otros resultados, West Ham no logró mantener la ventaja y empató con el Bristol City, de la segunda división; Forest se recuperó de una desventaja de 2-0 para empata 2-2 con el Blackpool, de la tercera división; otro equipo de la tercera división, el Bolton empató 0-0 con el Luton.