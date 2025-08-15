Manchester, Inglaterra.- Pep Guardiola indicó que si los internacionales brasileños Savinho y Ederson quieren irse del Manchester City, nada más deben venir a pedirlo.

El técnico del City abordó las conjeturas sobre el futuro de los jugadores el viernes, un día antes de que el equipo inicie su campaña en la Liga Premier con una visita Wolverhampton.

"Si quieren irse, que hablen conmigo. Trabajo con ellos porque estoy aquí. Si quieren irse, tocarán a mi puerta", expresó Guardiola.

Savinho, de 21 años, se unió al City el verano pasado mediante una transferencia de 45 millones de dólares y firmó un contrato de cinco años, pero estaría en la órbita de un Tottenham que acaba de desprenderse del atacante surcoreano Son Heung-min y perdió al volante ofensivo James Maddison por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla.

Savinho, un extremo, anotó tres goles en 48 partidos la temporada pasada.

"No lo sé", respondió Guardiola cuando se le preguntó si Savinho se quedaría. "Tottenham en ese caso o cualquier otro club que quiera a un jugador debería llamar al club, ¿verdad?"

Guardiola insistió en que espera que Savinho se quede.

"Solo me preocupa ahora mismo hoy que Savinho esté con nosotros hasta el resto de la temporada y, con suerte, por muchos, muchos años porque con 21 años y el potencial que tiene... juega muchos minutos, tiene que mejorar en las definición... pero es un jugador extraordinario", manifestó Guardiola.

Aun así, Savinho no viajará con el equipo para el inicio de la temporada debido a una lesión no especificada que sufrió en un amistoso la semana pasada en Sicilia.

"Savinho está lesionado, lo siento, no lo recordaba", dijo Guardiola. “Está lesionado desde Palermo. Tuvo un problema. Estará fuera unas semanas”.

Ederson, de 31 años, ha sido el arquero titular de Guardiola desde que llegó de Benfica en 2017. Ha ayudado al City a ganar seis títulos de liga, entre otros trofeos. Informes de la prensa británica dicen que el club turco Galatasaray quiere ficharlo.

“Ederson no vino a mí y dijo 'Quiero irme, tengo una oferta', así que todos los jugadores que están aquí son nuestros jugadores, y trabajo con ellos. Lo que va a pasar en la ventana de transferencias nadie lo sabe”, dijo Guardiola.

“Al final, como siempre, el deseo de los jugadores está por encima de todo”, agregó.