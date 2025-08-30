Ciudad Juárez.- Ante un Estadio Juárez que procedía a llenarse, dio inicio el quinto juego de la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua.

El duelo resulta de vital importancia en lo que queda de serie. Esto mismo pues el compromiso le dará ventaja de tres juegos a quien resulte vencedor, dejándolos a tiro de piedra del campeonato para cuando cierre la tanda en Chihuahua capital.

Las ceremonias protocolarias se vieron engalanadas con la primera bola del ex Indio Héctor Jorge “El Güero” Pérez.

Germán Revilla recibió el primer picheo de Axel Sauceda en punto de las 7:30 de la tarde.