Ciudad Juárez.- Frente a un Estadio Juárez en proceso de llenar su 13 mil localidades, dio inicio el tercer juego de la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua desde el Estadio Juárez.

Esto mismo después de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar realizara el lanzamiento ceremonial acompañado de autoridades estatales.

Fue en punto se la 7:50 de la tarde cuando Germán Revilla recibió el primer strike de parte de Damián Mendoza.

El primer turno del inicialista capitalino acabó en fly de out al jardín derecho.