Arranca hoy el Play-In de la NBA

Steve Kerr, el aficionado al baloncesto, se entusiasma con el mini-torneo y el drama que crea al final de la temporada regular de la NBA y al inicio oficial de los playoffs.

Kerr, el entrenador de baloncesto, no lo disfruta tanto.

"No me ha encantado porque hemos estado en el lado equivocado de esto", expresó Kerr, el entrenador de los Warriors de Golden State. "Estamos 0-3 en estos juegos de play-in. Y entonces, terminas entre los ocho primeros, sientes que deberías estar en los playoffs. Por otro lado, ha sido genial para la liga. Si estás en el octavo o séptimo lugar, bueno, tuviste 82 juegos para hacerlo mejor, y no lo hiciste".

Aquí es donde los Warriors, y otros siete equipos, se encuentran ahora. Están en la postemporada. No están en los playoffs. Y con seis duelos esta semana se juegan un puesto en los playoffs o la eliminación.

La quinta temporada completa del torneo play-in de la NBA comienza el martes: el Orlando (7), recibe a Atlanta (8) en la Conferencia Este y Golden State (7), recibe a Memphis (8) en la Conferencia Oeste. Los ganadores de esos juegos se dirigirán a los playoffs. El que gane el duelo del Magic-Hawks tendrá la oportunidad de jugar contra Boston y el ganador del Warriors-Grizzlies enfrentándose a Houston.

Para los perdedores del martes, no todo está perdido. El perdedor del Magic-Hawks será anfitrión del Chicago (9) o Miami (10) el viernes en un juego de eliminación para ver quién enfrentará al No. 1 Cleveland en el Este. Mientras que el perdedor del Warriors-Grizzlies será anfitrión del ganador del duelo de Sacramento (9) y Dallas (10) para ver quién enfrentará al No. 1 Oklahoma City en el Oeste.

Los juegos Chicago-Miami y Sacramento-Dallas son el miércoles. Los perdedores de esos juegos quedan eliminados.

"Quieres ser consciente de no saturar demasiado la mente", dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. "Estamos en nuestro mejor momento cuando tenemos gran claridad. Y sabemos cuál es nuestro juego en este punto. Sabemos cuál es su juego. Hemos jugado contra ellos tres veces en los últimos dos meses. Así que haremos un poco más de preparación que en un juego normal de temporada regular... pero no quiero que una sobrecarga de información nos frene".

El mini-torneo comenzó en la burbuja de Walt Disney World en 2020, como una forma de equilibrar un calendario desigual ese año. El único juego fue Portland-Memphis para decidir el último puesto de playoffs en el Oeste; Portland ganó y se quedó con el octavo lugar.

El torneo completo comenzó un año después. Los equipos locales tienen un récord de 17-7 en esos juegos, lo cual es una buena señal para Golden State, Sacramento, Orlando y Chicago.