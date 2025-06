Árbitros del Mundial de Clubes usarán cámaras corporales

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Miami.- Los árbitros en la Copa Mundial de Clubes llevarán cámaras corporales para permitir finalmente a los aficionados ver exactamente lo que los oficiales observan durante un partido de futbol.

Bueno... no del todo.

La FIFA ha anunciado que la innovación se utilizará en el torneo ampliado, que comienza el sábado en Miami. Pero, al examinar más de cerca, la tecnología parece estar más enfocada en mejorar la experiencia para los televidentes que en mejorar el juego.

Por ejemplo, solo se mostrarán imágenes "no controversiales" durante el partido. La FIFA no ha especificado qué significa eso, pero no esperen que se incluyan incidentes de goles y posibles tarjetas rojas.

La cámara estará adjunta al auricular del árbitro.

"Es una prueba", dijo el miércoles Pierluigi Collina, presidente del comité de árbitros de la FIFA. “¿Cuál será el futuro? Ya se verá".

“Hemos dicho que queremos, digamos, ofrecer una nueva experiencia a los televidentes. Queremos mostrar algo, digamos, entretenido. No creo que siempre necesitemos pensar en los incidentes controvertidos o potencialmente controvertidos en la cancha”, añadió.

Las imágenes serán revisadas antes de ser transmitidas, en lugar de mostrarse en vivo.

La FIFA dice que la vista de la ‘refcam’ podría usarse para mostrar ángulos únicos de los goles anotados y ofrecer diferentes perspectivas del juego que las cámaras normales no pueden ver. Pero si se limita a eso, parecería ser una oportunidad perdida en un deporte que está utilizando cada vez más los avances tecnológicos para mejorar la precisión y la transparencia en la toma de decisiones.

Otra innovación en el Mundial de Clubes —un torneo de un mes de duración en Estados Unidos y que cuenta con 32 de los mejores equipos de fútbol del mundo— es mostrar por primera vez en las pantallas grandes dentro del estadio las imágenes que están siendo revisadas por el VAR. En teoría, la ‘refcam’ haría a los árbitros más responsables de sus decisiones al permitir a los aficionados ver exactamente lo que el colegiado vio antes de tomar una decisión.

Pero ni siquiera está claro cuánto se usaría para ayudar al VAR.

Aunque Collina dijo que todas las imágenes estarían disponibles para el VAR, cuestionó cuán útil sería la ‘refcam’ en tales circunstancias.

"Honestamente, ¿pueden creer que una posición de cámara justo al lado de los ojos del árbitro puede ver algo que los ojos del árbitro no pueden ver? Honestamente, creo que es difícil de creer", dijo.

La propia FIFA ha dejado claro dónde cree que las imágenes serían más útiles, diciendo que la prueba fue diseñada para “explorar si el nuevo ángulo de cámara puede mejorar la experiencia para aquellos que ven en televisión y en línea al mostrar la perspectiva del árbitro”.

Añadió que las pruebas se utilizarían para crear directrices para su uso futuro.

"Paso a paso", dijo Collina. "Necesitamos hacer algo nuevo y cuanto más simple, mejor."

Pérdida de tiempo

La FIFA también anunció una medida contra la pérdida de tiempo por parte de los arqueros en el Mundial de Clubes.

Las reglas anteriores especificaban que los porteros no podían retener el balón por más de seis segundos, pero Collina dijo que eso se incumplía con frecuencia.

El límite de tiempo ahora se ha extendido a ocho segundos, pero los árbitros serán mucho más estrictos en su aplicación.

El árbitro también contará hacia atrás desde cinco segundos con su mano para indicar el tiempo restante. Si un portero retiene el balón por más de ocho segundos, se otorgará un tiro de esquina al equipo contrario, en lugar de un tiro libre indirecto, que era el castigo anterior.