Chihuahua.- Recién arrancado el campamento de primavera para los Dorados de Chihuahua, el nuevo capataz de la escuadra capitalina, José “Tony” Valentín, señaló que sus comandados tienen con que pelear para entrar a la postemporada el próximo año.

Esto mismo tras su primer día de actividades de pretemporada la tarde del lunes junto con nombres que regresan de la primera temporada en Liga Mexicana del año pasado y las caras nuevas extranjeras. Entres estas se encuentran el veterano Andrelton Simmons, el infilder Matt McDermott y el zurdo ex Marlin de Miami Devin Smeltzer.

“En mi van a tener un manager al que no le gusta perder. Voy a hacer todo lo posible para mantener saludables a mis peloteros y voy a estar comprometido con el equipo a más del 100 por ciento. Estoy confiado en que va a ser un equipo al que no se le puede descontar. No les puedo prometer estar entre los mejores de la liga, pero sí vamos a estar peleando por un lugar en los playoffs, es cuestión de ser consistentes. Este año va a ser muy diferente para los Dorados de Chihuahua”, expresó el puertorriqueño.