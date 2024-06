Ciudad Juárez- A horas de que los Indios de Ciudad Juárez disputen su primer partido el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), el entrenador en jefe de la quinteta fronteriza Javier Mendoza, ve más que posible que el conjunto rojo se meta a postemporada en su campaña de debut.

Para ello habría que salir vencedor del circuito de la zona norte, misma de donde salió el todavía vigente campeón, los ahora extintos Carrilleros de Chihuahua.

"Sin duda es la zona mas competida de la Cibapac, son tres equipos los que tiene posibilidad de ganar: Camargo, Meoqui y Delicias. Pero todos tenemos esperanzas de pasar, en otras zonas hay dos equipos fuertes y los otros tres se ven claramente más atrasados en su nivel de juego. Aquí no sabes quien va a salir campeón, de aquí salió el campeón de toda la liga. Por eso nosotros creemos que si podemos salir de esta zona podemos pelear por ser campeones", epresó Mendoza para Net Noticias.

La escuadra de las tierras de Juan Gabriel quedó conformada por 16 jugadores. No obstante, la Cibapac cuenta con la particularidad de limitar la selección del equipo a 12 elementos por partido, uno de ellos forzosamente menor de edad. Permite también, la incorporación de dos “refuerzos”, foráneos, sin embargo, no pueden estar en la cancha al mismo tiempo.

“Es un equipo de mucha entrega y de mucha garra. Es un grupo muy disciplinado, que quizás no tenga una foto muy espectacular, porque no somos un equipo así, no somos muy altos, aquí, el jugador juarense es más bajo en estatura, pero lo compensa con la garra y con toda la entrega”, añadió.

El Roster Alfredo Corral #10 Jair Quiroga #8 Juan Flores #7 Adrián Castrejón #14 Jessy Muñoz #5 Sergio León #16 Salvador Fernández #32 Armando Fernández #6 Emanuel Trinida (Extranjero) #11 Randy Culpepper (Extranjero) #3 Óscar Rosales #24 Andrés Moyetón #10 MENORES Alan Valdez #9 Diego Magallanes #33 Emilio Enríquez #12 Herbert Serrano #22

El salto inicial tiene la hora programada en punto de las 8:00 de la noche desde el mencionado recinto.