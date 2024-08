Apuñalan al papá de Lamine Yamal en España

Badalona, España- El padre del futbolista español Lamine Yamal fue herido con un arma blanca durante la tarde noche de Barcelona este miércoles.

De acuerdo con medios españoles, el papá del jugador blaugrana fue apuñalado ates de subir a su automóvil, dentro de un estacionamiento ubicado en la ciudad de Mataró, a 30 minutos de Barcelona.

Mounir Nasraoui fue trasladado en calidad de urgencia hasta el Hospital de Can Ruti de Badalona, nosocomio donde de momento se le brindan los primeros auxilios. No obstante, no se ha dado detalle alguno sobre estado de salud.

La identidad del atacante todavía es desconocida, aunque, tanto las autoridades catalanas como la Guardia Civil Española ya desplegaron un operativo para dar con el paradero del mencionado.