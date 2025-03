Aprueba USL sistema de ascensos y descensos

Tampa, Florida.- Este miércoles la United Soccer League (USL) dio a conocer la aprobación definitiva de su nuevo modelo de competición. Este mismo incorporaría el ascenso y descenso a través de tres divisiones.

La medida convertiría a la USL en la primera liga de futbol en los Estados Unidos con dicho sistema de competencia, mismo con el que juega la gran mayoría del planeta y que nunca ha tenido la Major league Soccer. El nuevo formato, cabe señalar, fue aprobado por unanimidad por los 182 equipos que conforman el conjunto de cuatro divisiones.

“Hoy empieza una nueva era para el futbol en los Estados Unidos. La decisión que tomaron todos los dueños de la liga es testimonio de que estamos comprometidos con el crecimiento de nuestro deporte en el país. Resalta el hecho de que tanto nosotros como liga, como ellos equipos, tenemos una visión conjunta de lo que queremos hacer”, expresó Aec Papadakis, CEO de la USL.

Tras el anuncio, también se aclaró que el proceso para adoptar a la nueva competición será paulatino y no llegará antes de la temporada 2027-28. Para dicho año las tres divisiones varoniles de la USL serán renombradas y reorganizadas.

El primer nivel de la pirámide, el USL Championship, pasaría a llamarse USL Division One. A este le seguirían el nuevo “USL Championship” como segunda división y la “League Two” como tercera categoría.

Históricamente, a la USL se le consideró una “segunda división” para la MLS. No obstante, la armonía entre las dos competiciones se perdió cuando la Major League Soccer decidió dejar de participar en la U.S. Open Cup en 2022 y posteriormente creó su propia liga de formación para competir con la USL: la MLS Next Pro.