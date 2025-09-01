Apalean Gigantes a Rockies

Denver.- Drew Gilbert logró cuatro imparables, la mayor cantidad en su carrera, incluyendo uno de los tres jonrones de San Francisco, y los pujantes Gigantes vencieron 8-2 a los Rockies de Colorado el lunes.

Los dominicanos Rafael Devers y Willy Adames también conectaron jonrones para San Francisco (69-69), que ha ganado ocho de nueve partidos para acercarse a cinco de los Mets de Nueva York por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.

Gilbert, quien debutó en las Grandes Ligas el 8 de agosto, ha conseguido siete hits en los últimos dos juegos.

Kai-Wei Teng (2-3) permitió dos carreras y ponchó a ocho, la mejor marca de su carrera, en cinco entradas y un tercio de trabajo, su salida más larga en las mayores. Teng estaba haciendo una apertura ocasional para los Gigantes en lugar del lesionado Carson Whisenhunt.

La segunda base de los Gigantes, Casey Schmitt, salió del juego con un codo derecho magullado después de ser golpeado por un lanzamiento del abredor Chase Dollander.

Dollander (2-12) golpeó a dos bateadores y dio tres bases por bolas en cinco entradas para los Rockies (39-99), al borde de su tercera temporada consecutiva con 100 derrotas.

Devers conectó un jonrón solitario en la primera entrada, su 29no de la temporada, y Gilbert agregó una vuelacercas de dos carreras en la tercera. Dolander caminó a un bateador para una carrera en la quinta y Dominic Smith puso el juego 6-0 con un sencillo que remolcó dos.

El doble productor del cubano Yanquiel Fernández en la sexta entrada puso la pizarra 6-2, pero Adames respondió con su 26to cuadrangular, un batazo de dos carreras en la séptima.

Por los Gigantes, los dominicanos Willy Adames de 4-2 con una anotada y tres producidas, Rafael Devers bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsada; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 5-1

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar bateó de 4-2 con una carrera anotada y Orlando Arcia de 4-0; y el cubano Yanquiel Fernández de 4-2 con una impulsada.