Angelinos: Los Angeles activa a Mike Trout tras dolencia de rodilla

Foto: Associated Press

Cleveland, Ohio.- Mike Trout sería activado de la lista de lesionados este viernes, antes de que los Angelinos de Los Ángeles se enfrenten a los Guardianes de Cleveland, dijo una persona con conocimiento de la decisión.

La fuente habló con The Associated Press el jueves bajo condición de anonimato porque el movimiento no ha sido anunciado.

Los Angelinos tienen un puesto abierto en la nómina después de que el boricua Matthew Lugo fue enviado a la sucursal de la Triple-A en Salt Lake el jueves.

Trout no ha jugado desde el 30 de abril, cuando dejó el juego contra los Marineros de Seattle durante la cuarta entrada con un dolor en la rodilla izquierda, que finalmente fue diagnosticado como una contusión ósea.

El astro, tres veces elegido el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se sometió a dos operaciones de rodilla el año pasado, después de desgarrarse el menisco.

Trout, de 33 años, se ha perdido 26 encuentros consecutivos después de haber jugado en los primeros 29 de los Angelinos esta temporada. Los Ángeles (25-30) está comenzando una gira de seis juegos y ha perdido cinco consecutivos.

Antes de ingresar en la lista de lesionados, Trout estaba bateando para .179 con nueve jonrones, 18 carreras impulsadas y un OPS de .727. Corrió en ocasiones por las bases y enfrentó a un lanzador de ligas menores durante la reciente serie de los Angelinos en casa contra los Yankees de Nueva York.

Trout ha estado ausente de 404 de los 664 juegos de los Angelinos —casi el 61%— desde el 17 de mayo de 2021, cuando se desgarró el músculo de la pantorrilla y quedó fuera por el resto de esa temporada.

Éste es el quinto año consecutivo en que el toletero ha tenido una estadía de al menos 25 juegos en la lista de lesionados.

Se perdió cinco semanas de la temporada 2022 por una lesión en la espalda, y todos los juegos menos uno después del 3 de julio de 2023, después de que se rompió un hueso de la mano con una pelota bateada de foul.

Trout participó en 29 juegos la temporada pasada antes de la lesión en el menisco.