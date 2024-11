Ancelotti ‘preocupado’ tras otro mal desempeño del Real Madrid

Madrid.- Hubo muchos abucheos el martes en el Estadio Santiago Bernabéu.

Antes del partido, cuando sonó el himno de la Liga de Campeones. Y después del partido, cuando el Real Madrid vio cortada su racha de 15 duelos invicto como local en el torneo.

Los aficionados del Madrid todavía parecían molestos porque Vinícius Júnior no ganó la ceremonia del Balón de Oro, y también por otra mala actuación del equipo.

El Madrid siguió a su revés por 4-0 ante el Barcelona en el clásico de La Liga española con una derrota por 3-1 contra el Milan en la Champions, y el entrenador Carlo Ancelotti no ocultó su preocupación.

“No es tan importante ser paciente o no. Nos falta algo y se ve en el campo, el equipo no es capaz de mostrar un buena versión y tenemos que arreglarlo”, reconoció el estratega italiano. "La preocupación es normal y la noche va a ser muy larga. Tenemos que encontrar la solidez que hemos tenido durante mucho tiempo. Hemos encajado siete goles en los últimos dos partidos y es demasiado para un equipo que ha construido su fuerza en la solidez”.

Madrid, la potencia europea que tiene un récord de 15 títulos de la Liga de Campeones, ahora ha concedido siete goles en cuatro partidos en la competición. Su otra derrota en esta edición del certamen fue por 1-0 en Lille.

Ha estado en desventaja en sus últimos tres partidos en la competición, aunque se recuperó para vencer al Borussia Dortmund 5-2 en su otro partido en casa después de recibir el primer tanto.

El nuevo revés dejó al Madrid en el 17mo sitio en la fase de liga de 36 equipos de la Liga de Campeones.

“Tenemos que mantenernos unidos e intentar corregir lo que estamos haciendo mal”, dijo el mediocampista del Madrid, Luka Modric. “No es una crisis, esa no es una palabra que me guste mencionar. Llevo aquí 12 años y no es la primera vez que veo esta situación. La calidad no es suficiente, necesitamos trabajar más como equipo, entonces es más fácil para nosotros. Estoy seguro de que nos levantaremos de nuevo”.

La defensa ha sido un problema para Madrid, que ha recibido10 goles en sus últimos cuatro partidos.

El ataque también falló. De nuevo, Kylian Mbappé no pudo conectar con sus compañeros de equipo Vinícius Júnior y Rodrygo en la delantera.

“El vestuario es sano, ahora hay que aceptar la realidad, no lo estamos haciendo bien, así es complicado llegar al final de la temporada”, comentó Ancelotti. "La clave está en defender mejor. Tenemos la confianza que este equipo va a mejorar, como siempre”.

Antes del partido, los aficionados del Madrid abuchearon el himno de la Liga de Campeones de la UEFA. La semana pasada, el club decidió no asistir a la ceremonia de entrega del Balón de Oro, en la que Vinícius Júnior no ganó el prestigioso premio.

Sin embargo, los aficionados también habían abucheado el himno en ocasiones anteriores.