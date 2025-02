Ancelotti afirma que el Real Madrid no se equivocó al boicotear el Balón de Oro

Foto: Associated Press

Manchester.- Carlo Ancelotti defendió la decisión del Real Madrid de boicotear la ceremonia del Balón de Oro el año pasado antes del enfrentamiento de su equipo contra el Manchester City en los playoffs de la Liga de Campeones.

El Madrid no asistió a la ceremonia de gala realizada en octubre después de que Vinicius Júnior fuera superado por Rodri Hernández, el centrocampista del City, en el premio individual más prestigioso del fútbol.

Ancelotti señaló que el club español tomó la decisión correcta: “No queríamos participar porque creíamos que Vinicius debía ganar el Balón de Oro”, dijo el técnico italiano.

"Y eso no quiere decir que no respetemos a Rodrigo, pero creíamos que él debió ganar el año anterior, no este”.

A primera hora, el técnico del City Pep Guardiola aseguró que no hay rencor entre los clubes por lo ocurrido.

“No hay resentimiento con ellos”, dijo Guardiola.

“Rodri ganó el Balón de Oro y estoy contento por él. Vinicius también tuvo un año extraordinario). Lo merece. Como en el pasado cuando (Lionel) Messi y Cristiano (Ronaldo) competían por eso. El tema está cerrado”, sostuvo.

El defensor del City Ruben Dias también evitó aumentar las tensiones por el tema antes del primer partido en el Estadio Etihad.

“Siendo muy honesto contigo, no he dedicado ni siquiera un segundo a pensar si fue irrespetuoso o no. Estaba feliz con Rodri. Yo estaba allí. Lo celebré con él esa noche”, dijo.

La rivalidad entre el City y el Madrid se ha convertido en una de las más feroces de la Liga de Campeones en los últimos años.

Esta es la cuarta temporada consecutiva en que los dos equipos se enfrentan cara a cara, y el ganador en las últimas tres ocasiones ha logrado levantar el trofeo.

“Probablemente sea el rival más duro de todos”, dijo Ancelotti sobre el City. “Contra el entrenador más duro. El equipo que pase, tendrá muchas opciones de llegar muy lejos en la competición. Como sucedió en los últimos años”.

Reinante campeón de Europa, el Madrid reforzó su ataque con Kylian Mbappé, y el campeón mundial francés ha marcado nueve goles en sus últimos ocho partidos.

Guardiola admitió que es poco realista esperar que el City pueda neutralizar del todo el cuarteto ofensivo del Madrid, que también incluye a Jude Bellingham y Rodrygo.

“Es imposible controlar a su ataque durante 90 minutos, 180 o lo que vaya a durar esta eliminatoria”, indicó Guardiola. “Todo el mundo sabe que son excepcionales... tenemos que reducir su participación todo lo que podamos, pero tendrán sus momentos y tenemos que aceptarlo”.

El Madrid y el City, campeón de 2023, se topan en esta instancia tras sufrir más de la cuenta con el nuevo formato de la competición. El City afrontó la última ronda de partidos en la fase de liga de 36 equipos con la obligación de ganar para asegurar su presencia en los playoffs.

Por su parte, el Madrid culminó 11mo. Los ocho primeros avanzaron directamente a los octavos de final.

“Esta temporada hemos luchado mucho”, dijo Guardiola. “Por supuesto que sería bueno continuar para el club, por el prestigio de ganar esta competición. “Antes siempre estábamos ahí, semana a semana, esta temporada no estoy tan seguro”.