América remonta y brilla en el Jalisco

Ciudad de México.- Allan Saint-Maximin tuvo una presentación de ensueño con América después de marcar la diana con la que se enfilaron al triunfo por 4-2 sobre Atlas el domingo, en el duelo con el que terminó la 6ta fecha del Apertura de la Liga MX y que tuvo un largo retraso por el protocolo de tormenta eléctrica.

Saint-Maximin mandó a las redes su primer remate al arco a los 89 minutos, luego de beneficiarse de un gran pase diagonal de Isaías Violante.

Brian Rodríguez abrió la cuenta americanista a los 21 minutos con un tiro penal y Álvaro Fidalgo había emparejado 2-2 por los visitantes a los 73 con un remate desde el corazón del área.

Víctor Dávila terminó por sellar la goleada en el sexto minuto del descuento al rematar un rechace del arquero Camilo Vargas a un penal que le había detenido con la pierna.

Gustavo del Petre hizo el primero del Atlas durante el primer minuto del descuento previo al descanso con un disparo letal desde el balcón del área. Diego González adelantó a los rojinegros momentáneamente a los 49, con un remate desde el corazón del área.

América mantiene el paso invicto, al igual que Cruz Azul, para ubicarse en la 2da posición con 14 unidades. Atlas quedó en la 15ta posición con cinco.

El estratega Diego Cocca se dirigió a su segundo partido de esta segunda etapa con Atlas y el primero en el Estadio Jalisco. No pudo poner fin a una racha de siete juegos sin triunfo de los rojinegros ante las Águilas (cinco derrotas y dos empates), que se remonta al 20 de febrero de 2021, cuando bajo su mando ganóon en la mesa (3-0) por una alineación indebida en un partido que en el campo perdió 2-0.

El extremo francés Allan Saint-Maximin ingresó de cambio a los 62 minutos y tuvo la oportunidad de hacer su primera diana en México con un efectivo remate de frente al marco.